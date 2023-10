Dovolená v zimě: Letenky opět zdražily, Češi ale dál utrácejí. Které destinace „frčí“?

Letenky na nadcházející zimní sezonu zdražily oproti loňsku zhruba o 15 procent. Prodeje jsou zatím srovnatelné s loňskem, nejčastěji budou Češi dálkovými lety cestovat v zimě například do Thajska, Indonésie či na Srí Lanku. Z krátkých cest to jsou například Londýn či Paříž. Na dotaz ČTK to sdělili prodejci letenek. Podle některých prodejům konkurují cestovní kanceláře s nabídkami letenek a pobytů.