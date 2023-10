Schovávali jsme se v bunkrech. Z Izraele se vrátilo 40 Čechů, další evakuační lety následují

Na vojenské letiště v pražských Kbelích přiletělo dnes ráno kolem 03:40 druhé letadlo z Izraele se zhruba 40 evakuovanými českými občany. Na palubě letounu bylo také několik dětí. Již v noci na středu se prvním letem s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo prvních 34 Čechů. Premiér Petr Fiala (ODS) po středečním jednání vlády oznámil, že během 24 hodin odletí tři vládní speciály do Izraele k evakuaci občanů, kteří se chtějí vrátit do Česka a v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů.

O repatriačním letu se někteří cestující podle svých slov dozvěděli ve středu v dopoledních hodinách. „Informace však nebyly úplně jasné. Nebyli jsme si jistí, zda bude nějaký let vybaven,“ sdělil novinářům jeden z cestujících, kterého sobotní útok zastihl na předměstí Tel Avivu. V první chvíli jemu a jeho ženě nedošlo, že se nějaký útok odehrává. První informace o útoku zaznamenal až po zprávě přátel a rodiny z České republiky, kteří se strachovali o jejich bezpečí. V pondělí po útocích severně od hlavního města Izraele se pak ale museli schovávat v protiraketových bunkrech.

7:02 Podívejte se na nové video, kdy se velký dav příznivců Hamásu nachází ve vyhroceném konfliktu s britskou policií v Londýně. 6:45 Izraelská armáda podle serveru BBC News uvedla, že se její poslední útoky soustředily mimo jiné na síť tunelů, kterou pod Gazou vybudoval Hamás. 6:43 Na letišti v pražských Kbelích přistál další speciál s evakuovanými Čechy z Izraele. Podívejte se na nové snímky. Zobrazit celý online

„Když jsme se v neděli dívali na letenky od soukromých společností, tak jsme je bohužel nekoupili. Následně pak žádný ze zvažovaných letů již neodletěl. V systému Drozd jsme registrováni nejdříve nebyli,“ sdělila další cestující. Ambasáda ji o odletu letadla informovala před polednem.

Kapacity dosud objednaných speciálů pro repatriaci českých občanů by podle informací ČTK aktuálně měly stačit zhruba pro 450 lidí. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake ve středu odpoledne ČTK sdělil, že po rozeslání oznámení o připravovaných repatriacích se počet registrovaných v cestovatelském systému Drozd v Izraeli zvýšil na 250 Čechů. Ráno jich podle ministra zahraničí Lipavského (Piráti) bylo 181.

Ministerstvo zahraničí také zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy na možnosti návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 08:00 do 20:00 hodin. Úřad to uvedl na webu. Zájemci o informace mohou také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622. Další letoun s českými občany z Izraele by mohl v Praze–Kbelích zřejmě přistát již dnes dopoledne.