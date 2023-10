Šéf ČT Souček o Wollnerovi: Nepřijatelné! S tímhle jsem se nikdy nesetkal... Co Fridrichová?

„V případě Nory Fridrichové komise nedospěla ke zjištěním, která by nešla řešit domluvou. Pokud jde o tým Reportérů ČT a Marka Wollnera, musím říci, že protokoly obsahují popisy situací, se kterými jsem se za 30 let své profesní dráhy v médiích nikdy nesetkal a které považuji za nepřijatelné,“ uvedl Jan Souček poté, co se seznámil s texty protokolů komisí, které se zabývaly podezřením na nevhodné jednání v týmech pořadů 168 hodin a Reportéři ČT.

„Komise konstatovala, že k nim s nejvyšší mírou pravděpodobnosti došlo. Lidsky mě mrzí, že v ČT mohl mít tento způsob jednání prostor,“ posteskl si Souček.

V případě Marka Wollnera jde o kauzu bossingu a údajného obtěžování kolegyň. Wollner působil v České televizi do letošního ledna jako šéfredaktor reportážní publicistiky. Odešel po dohodě s vedením kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování a šikany, které odmítal. V České televizi Wollner strávil 23 let, z toho 17 let v redakci zpravodajství. Aktuálně Wollner působí jako editor týdeníku Forum.

„Česká televize již přijala některá opatření k zamezení takovému jednání a nadále pracujeme na novém nastavení personální politiky a interní komunikace, které poskytne případným poškozeným bezpečnou možnost svěřit se s takovou zkušeností a spolehlivě zajistí, že situace bude okamžitě řešena,“ dodal Souček.

Generální ředitel ČT předtím, než se zcela ujal vlády na Kavčíhch Horách a definitivně vystřídal ve funkci Petra Dvořáka, vystoupil v pořadu Epicentrum na Blesk.cz.

„Nikdo z managementu ČT kromě Petra Dvořáka závěry komise neviděl. Co je interpretováno tak, že chci obnovit kauzy, ve skutečnosti znamená, že si chci přečíst, co šetření komisí prokázalo a k jakým závěrům se dospělo. Jediné, co víme, je to, co prezentoval Marek Wollner: Tedy že policie odložila šetření, protože tam neshledala trestný čin, ani přestupek. Můj zájem je si přečíst, k čemu komise dospěly, co je obsahem výpovědí, a potom si udělat obrázek, abychom byli schopni do budoucna zabránit tomu, aby takové vyšetřování někdy muselo probíhat, aby se tím pádem takové věci v České televizi neděly. Z těch událostí se stala témata, kterými se zabývala i ostatní média. A my to podle mě nemůžeme uzavřít tím, že vyšetřování skončilo, zapomeňte. Pokud chceme působit jako otevřená instituce, tak se k tomu musíme postavit trošku jinak,“ avizoval Souček v Epicentru.

A dodal: „Mluvil jsem s celou řadou lidí, kteří v týmu pracovali, postřehů, co se tam dělo, jsem zaregistroval hodně, ale rozhodně to nemá rozsah, jako mělo šetření těch komisí, takže z toho nechci dělat úplně závěry.“ Nyní už se dozvěděl i to, jaké závěry komise uvedly.