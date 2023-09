Šéf zpravodajství ČT Šámal promluvil o svém konci: Proč nechce pracovat pod Součkem?

Česká televize se s nástupem nového generálního ředitele Jana Součka personálně výrazně promění. Svou pozici opouští například šéf zpravodajství a publicistiky Zdeněk Šámal, který ji vykonával 12 let. V pořadu Interview ČT24 nyní vysvětlil, proč končí. Podle jeho slov ho nikdy nenapadlo, že by v televizi pracoval pod jiným šéfem, než je Petr Dvořák. Kdyby zůstal a pokračoval pod Součkem, necítil by se spokojeně. Šámala v pozici vystřídá Petr Mrzena.

„Přišel jsem s Petrem Dvořákem a nikdy mě ani nepadlo, že bych měl zůstat po Petru Dvořákovi. Byl to můj šéf, byl to šéf, kterého jsem si vybral, jako on si vybral mě, protože já se snažím si šéfy vždycky pečlivě vybírat,“ prozradil Šámal, proč z televize odchází.

Podle jeho slov se mu s odcházejícím generálním ředitelem pracovalo dobře. „Nemám pocit, že bych se cítil tak spokojeně, kdybych tady zůstal. Moje volba byla Petr Dvořák a věděl jsem, že odejdu buď před Petrem Dvořákem, nebo s Petrem Dvořákem,“ vysvětlil končící šéf zpravodajství.

Dvořáka popsal jako dynamického šéfa, který mu umožňoval práci, která jej bavila, a neřešil banality. „Nový generální ředitel má právo jmenovat si svůj management,“ konstatoval Šámal k nástupu Součka.

Co bude dělat dál, prozradit nechtěl, nicméně uvedl, že to nebudou média. „Já vím, že to všechny zajímá, ale nemůžu to říct,“ odpověděl na dotaz ohledné své budoucnosti.

Novým ředitelem divize zpravodajství a publicistiky bude místo Šámala dosavadní šéf ČT24 Petr Mrzena. Chce mimo jiné udržet vysoký zájem o zpravodajství a publicistiku a více zapojit do vysílání studia v Brně a Ostravě. V rámci ČT24 zavede živé kontinuální vysílání i v noci a nové formáty diskusí. Plánuje 50procentní zastoupení žen na všech úrovních. Mrzena podle svých slov bude hledat nového šéfredaktora zpravodajství.