Saský premiér chce obnovit kontroly na hranicích s Českem. Kvůli přílivu migrantů

Saský premiér Michael Kretschmer kvůli nelegální migraci podporuje dočasné obnovení kontrol na hranicích s Českem a Polskem po vzoru ostrahy německo-rakouských hranic, chce ale zároveň pomoci Polsku střežit pomezí s Běloruskem, přes které běženci do Evropy proudí. Řekl to v nočním rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD po zasedání premiérů německých spolkových zemí v Bruselu.

Současná německá opatření považuje Kretschmer za neúčinná, Sasko proto před týdnem výrazně zintenzivnilo namátkové kontroly na hranicích s Polskem a z části také s Českem. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová stálé kontroly odmítá, posílila ale spolupráci s českou a polskou policií.

Podle Kretschmera je logické, aby německá policie mohla migranty a převáděče zastavovat přímo na hranicích. Poukázal při tom na to, že pašeráci převážejí běžence do Německa v nebezpečných podmínkách v přeplněných osobních autech a dodávkách.

„Spolková policie musí mít možnost ty lidi zastavit přímo na hranicích a deportovat do Polska, pokud je to možné. To je jedno z opatření, které možná polskou stranu přinutí více se angažovat,“ řekl.

„Na druhé straně je ale potřeba, aby Německo pomáhalo, pomáhalo zajistit hranice s Běloruskem. Vidíme totiž, že přes ně přechází velmi mnoho lidí z nejrůznějších zemí s ruskými vízy. Převádějí je přes hranice a soukromé osoby je svými auty odvážejí do Německa,“ řekl Kretschmer o pašerácích. Poznamenal, že převáděči takto na ruku dostávají za odvoz 3000 či 4000 eur (97 000 Kč).

Migrační proud podle policie v posledních týdnech zesílil. Z velké části jde o občany Sýrie, Afghánistánu a Turecka, kteří do Německa míří po takzvané balkánské trase a v čím dál větší míře opět také z Běloruska. Od ledna do července bez potřebných dokladů vstoupilo do Německa z polské strany 14 303 lidí, z české strany pak 7102 osob.