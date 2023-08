Nebezpeční invazivní komáři se rozmáhají na západě Evropy a nosí smrtící nemoci. Hrozí i v Česku?

Kvůli klimatickým změnám se daří invazním druhům komárů, jako jsou například komár tygrovaný či komár tropický, kdy první zmíněný pochází z Afriky a druhý z jihovýchodní Asie. Podle českého entomologa Ing. Pavla Jakubce, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) si je vozíme sami. Tito nebezpeční komáři nicméně přenášejí hrozivé nemoci, které způsobují smrt, jako je například malárie či horečka dengue. Které části Evropy „okupují“? A jak je to s jejich výskytem v Čechách? Dozvíte se v dnešním článku.

Evropa zažívá častější a intenzivnější vlny veder a léta jsou delší a teplejší. To vytváří ideální podmínky pro invazní druhy komárů, jako je například komár tygrovaný a komár tropický, kteří na člověka přenáší nebezpečné tropické nemoci. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus navíc uvedl, že změna klimatu podporuje rozmnožování komárů.

Entomologové provedli experimenty, kdy sledovali, jak klimatické faktory ovlivňují život komárů tygrovaných, a zjistili, že si díky vyšším teplotám vedou lépe. „Létali déle a dále, žili déle, byli rychlejší a rychleji se rozmnožovali,“ uvedl vědecký pracovník Pierre Tattevin.

Nemoci, které způsobují smrt

A jaké nebezpečné nemoci tedy komáři přenášejí? „Je důležité říct, že komáři jsou přenašeči. Tedy je nutné, aby se nejprve samička nasála na infikovaném hostiteli, čímž se sama nakazí a až poté, co u ní proběhne životní cyklus tohoto hostitele, tuto infekci dál šíří. Jen některé infekce jsou však schopné takového komára nakazit. Například je potvrzeno, že komár tygrovaný může přenášet horečku chikungunya a dengue, nebo také žlutou zimnici, virus Zika a hlístice rodu Dirofilaria, ale na druhou stranu není schopen přenášet nemoci typu malárie,“ řekl Blesk Zprávám entomolog Ing. Pavel Jakubec, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Nemoci jako dengue, chikungunya či západonilská horečka přitom mohou způsobit smrt, upozornila šéfka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Andrea Ammonová. V tomto roce v Peru usmrtila horečka dengue téměř tři sta lidí. Stejný problém zažívá i Bangladéš, kde dengue usmrtila také takřka tři sta lidí.

„Klimatické změny mají na epidemii velký podíl. Peru zasáhl v březnu cyklon Yaku, který přinesl silné srážky a záplavy. Ty spolu s nárůstem teplot byly klíčové pro šíření nemoci, respektive pro rozmnožení komárů, kteří ji přenášejí,“ popsal Juan Celis Salinas, šéf peruánské společnosti pro infekční a tropické nemoci (SPEIT).

Mezi další nebezpečné nemoci, které přenášejí komáři, se řadí malárie. Tou se poprvé za 20 let nakazili lidé ve Spojených státech. V červnu letošního roku bylo potvrzeno celkem pět případů nákazy. Údajně se tak stalo přímo v zemi, nejednalo se tedy o případ člověka, který by si nemoc přivezl z jiné země. Malárie může stejně jako dengue člověku způsobit i smrt.

Řádění v Evropě

Výskyt komára tygrovaného se přitom v Evropě rozšiřuje. Tento druh komára je ještě menší než klasický představitel Česka, kterým je komár pisklavý, měří jenom zhruba 3 mm. „Komár tygrovaný, tropický, ale i třeba Aedes japonicus, Aedes atropalpus nebo Aedes koreicus jsou typičtí tmavým zbarvením s bílými proužky na těle i končetinách,“ popsal Jakubec.

Komár tygrovaný se rozšířil ve Francii. Poprvé se do země dostal už v roce 2004 a od té doby se rozšířil do 71 z 96ti správních jednotek Francie, napsalo zpravodajství France 24. Tento invazivní druh procestoval takřka celou Francii v autech, vlacích či kamionech. V roce 2022 francouzské zdravotnické úřady zaznamenaly 65 případů, kdy se lidé nakazili přímo ve Francii a ne v zahraničí.

Kromě Francie je nyní v ohrožení například také Nizozemsko. Podle zprávy NL Times byli komáři tygrovaní zpozorováni na 12ti místech v zemi. Počty jejich záznamů se tak navyšují, neboť v roce 2020 byli zaznamenáni pouze dva komáři, v roce 2021 čtyři a v roce 2022 jich bylo osm.

Hrozí Česku komáří invaze?

Invazním komárům by se v České republice pravděpodobně tolik nedařilo. „Invaze komárů jsou způsobeny lidskou činností a to především mezinárodní námořní dopravou, takže k nám se dostávají spíše až ty druhy, kterým se podařilo se usadit jinde. ČR má zároveň poměrně chladné kontinentální klima, které může zamezit přezimování části invazních komárů z teplejších oblastí, jako je třeba komár tropický. Tedy by se dalo říct, že ČR je v tomto kontextu na tom docela dobře. U nás se můžeme potkat zřejmě jen s komárem tygrovaným,“ řekl Jakubec Blesk Zprávám. V roce 2012 byl ojedinělý výskyt komára tygrovaného zachycen na jižní Moravě u Mikulova.

Invazní komáři však mají v Evropě již poměrně dlouhou historii, nicméně v poslední době dochází k novým invazím. „Zjednodušeně řečeno část těch druhů už v Evropě byla a jsou, typicky druhy rodu Anofeles, kteří přenáší malárii. Část tu byla běžně ještě před sto lety, jako právě komár tropický, který mimo jiné přenáší horečku dengue. Ten je původem z Afriky, ale v Evropě byl v minulém století velmi běžný a způsoboval tu velké epidemie horečky dengue. Následně však tento druh z velké části Evropy zmizel (ze Španělska v roce 1953 a z Portugalska v roce 1956) a teď se často mluví o nových invazích, protože například v roce 2004 byl znovu objeven na Madeiře,“ připomněl Jakubec.

„A část těch druhů je opravdu nových, jako komár tygrovaný, a mnoho dalších, které ani české jméno nemají, jako třeba Aedes japonicus, Aedes atropalpus nebo Aedes koreicus. Ty si tak trochu proti jejich vůli šíříme sami, když spolu s pneumatikami nebo rostlinami převezeme z jedné strany světa na druhou trochu vody s komářími vajíčky nebo larvami,“ dodal expert.

Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se komár tygrovaný před deseti lety objevoval v osmi evropských zemích, zatímco letos se rozšířil již do třinácti. ECDC také upozornilo, že se komár tropický usadil v roce 2022 na Kypru a hrozí, že se rozšíří i do dalších evropských zemí.