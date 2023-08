Po Rhodosu v plamenech i Kanáry: Kvůli hlouposti lidí i změnám klimatu bude požárů přibývat, říká expert

Řecko, Turecko, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko a nyní například španělské Tenerife na Kanárských ostrovech či americká Havaj. Tam všude letos vzplály ničivé požáry. Navíc na mnoha místech ve světě padají teplotní rekordy. Podle vědců tyto nové jevy souvisejí s klimatickou krizí. Jak požáry vznikají? A co nás čeká v budoucnu? Na to Blesk Zprávám odpovídal klimatolog z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.

Blesk Zprávy: Lze říci, jak vznikají takto rozsáhlé požáry?

prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.: Požár v přírodě potřebuje pro svůj vznik a následné šíření tři hlavní podmínky: vhodné počasí (tj. beze srážek, větrno, vysoké teploty - ty zajistí prostřednictvím výparu to, že „palivo“ bude suché); palivo (tj. to, co bude hořet - suchá tráva, křoví, keře, stromy) a hlavně počáteční impuls, tedy něco, co oheň zapálí. Přirozeně vzniklých (tedy samotnou přírodou založených) požárů je minimum, přičemž za většinu takových mohou bouřky; většinu požárů založí člověk zejména neopatrnou manipulací s ohněm.

Jak je na tom právě Středomoří, které letos zachvátily série požárů?

Středomoří patří mezi oblasti, které budou do budoucna s postupující změnou klimatu nejvíce ovlivněny (ohroženy) letním suchem. Už teď ve Středomoří prší v létě málo (ostatně právě proto tam jezdíme na dovolenou), a toto málo se do budoucna ještě zmenší. Spolu s tím se zvýší teploty. Důsledek je jasný - vznik a šíření požárů budou (nejen) ve Středomoří v budoucnu snazší. Omezit vznik a šíření požárů určitě lze i tak - jednak snížením dostupnosti „paliva“ (např. úklidem suché trávy a keřů), ale hlavně zabráněním tomu, aby do vyschlé přírody chodili pitomci se sirkami.

Tedy shrnu-li to, mohu konstatovat, že pokračující změna klimatu ve Středomoří zvyšuje a do budoucna dále zvýší pravděpodobnost výskytu podmínek příznivých pro vznik a šíření požárů. Ale nevymlouvejme se na klimatickou změnu, protože za většinu požárů v civilizovaných oblastech může lidská neopatrnost při manipulaci s ohněm, či dokonce naprostá hloupost a zlý úmysl.

Není zvláštní, že ve přibližně stejnou dobu propuklo tolik požárů na několika místech – Řecko, Chorvatsko, Turecko, Itálie? Jak si to lze vysvětlit?

Obecně lze říci, že výskyt požárů současně na více místech je způsoben tím, že suché a větrné počasí, které šíření požárů napomáhá, panovalo ve většině Středomoří. To přitom není nijak neobvyklé, protože ve Středomoří v létě obvykle panuje sucho. Pro nějakou konkrétnější odpověď ale nemám dostatek informací z jednotlivých lokalit.

Jaký scénář si ohledně požárů a klimatické krize lze představit třeba za 50 či více let? Co nejhoršího se může stát, jak moc by byly země spálené po případných sériích požárů?

Oblast Středomoří bude v létě daleko více ohrožena suchem než dnes. Z toho plynou podmínky, které budou pro vznik a šíření požárů příznivější (tedy pro lidstvo podmínky nepříznivé). Pro vznik požáru je ale vždy potřeba ta prvotní jiskra, která jej zažehne. A tu jen zřídkakdy poskytne příroda; požár téměř vždy založí člověk, ať už neopatrností, nedbalostí, nebo zlým úmyslem. Jak to bude v budoucnu s požáry, tedy nejvíc záleží na tom, jestli se budou vyschlou krajinou i nadále pohybovat pitomci s cigaretami, sirkami či rachejtlemi. A toto lidské chování předpovědět neumíme...

Severovýchodem Řecka v okolí města Xanthi se nedávno prohnala bouře s krupobitím. Malé tornádo poškodilo zemědělskou úrodu a vyvrátilo sloupy elektrického vedení. Také to souvisí s klimatickými změnami?

Krupobití, tornáda i další extrémní projevy počasí s námi jsou odjakživa. Díky propojenému světu a dostupnosti informací online i z opačné strany zeměkoule jsme ale o nich teď daleko podrobněji informováni. Asi právě proto vzniká dojem, že výskyt takovýchto jevů v poslední době roste. Pokud vím, zvýšený výskyt tornád ani silných bouřek se v poslední době nepozoruje. Ani v budoucnu, spolu s postupující změnou klimatu, se tornáda pravděpodobně nebudou vyskytovat častěji. Silné přívalové deště spojené s bouřkami v budoucnu budou pravděpodobně četnější; jak to bude do budoucna s krupobitím, ale netuším.