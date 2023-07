Dívce (9) na dovolené po tetování hennou vyskákaly puchýře. Lékař vysvětluje, co způsobuje bolestivé „spáleniny“

„Můj syn se nechal na dovolené tetovat hennou a objevila se u něj tato alergická reakce“ - takto obvykle začínají popisky fotografií, kdy rodiče podlehli naléhání potomků na pláži či u bazénu dovolili, aby místní nanesli na dětskou kůži barvivo, aniž by tušili, jaké je jeho složení. Následuje masivní alergická reakce, otoky, puchýně, bolesti a mnohdy jizvy na celý život. Blesk Zprávy oslovily kožního lékaře, aby vysvětlil, co tuto reakci vyvolává. Česká henna malířka pak prozrazuje, co by barvivo mělo obsahovat a na co si dát pozor.

Češi popisují, že obvykle si toto problémové tetování odvezou jejich děti např. z Egypta. „Chci se podělit o zkušenosti s hennou. Můj si dal hennu na rameno a měl velmi špatnou alergickou reakci. Nedávejte hennu svým dětem, ukažte jim tyhle fotky,“ nabádá jedna z matek na sociálních sítích a přikládá fotografie tetování, které si její syn nechal udělat přímo v hotelovém resortu. Ostatní sdílejí podobné zkušenosti s tím, že jejich potomci museli brát půl roku antibiotika a mají problémy na celý život.

Puchýře, otoky, svědění a bolesti

Děje se to ale všem turistům, nedávno podobnou zkušenost sdílela čtyřnásobná matka z Austrálie, která trávila dovolenou s dětmi na Bali.

„Leželi jsme na pláži na lehátkách a malíř oslovil přímo mou devítiletou dceru. Nestihla jsem ani zareagovat nebo řešit cenu, zkrátka jí začal malovat na ruku hennou vlka,“ řekla portálu 7NEWS.com.au Kaitlyn Salterová. Po dvou dnech se v místech tetování začaly objevovat puchýře a dítě si stěžovalo na bolesti paže. Kaitlyn, zdravotní sestra, nanesla na ránu antiseptický krém, ale další den začaly puchýře praskat. Nasadila tedy dceři antibiotika a rány se začaly zlepšovat. „Po návratu do Austrálie ale začala dceři ruka svědět, byla horká na dotek, rány vypadaly jako spálenina,“ popisuje žena.

Matka tedy odvezla dceru do nemocnice. Tam dostala silnější antibiotika, také antihistaminika a musel jí být aplikován speciální krém na popáleniny. Jak Kaitlyn dodává, vypadá to, že kůže její dcery bude trvale poškozená a zřejmě jí zůstane jizva.

Žádná přírodní henna, ale syntetické barvivo

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, primář dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Blesk Zprávám vysvětlil, proč k podobným reakcím po tetování hennou dochází.

„Ve většině případů se totiž nejedná o přírodní hennu. Aby byla barva více tmavá, tedy černá a připomínala klasické tetování, přidává se do ní barvivo, nejspíše syntetické. Dokonce nelze vyloučit, že se třeba použije jen syntetická barva bez henny, ale to zákazník nemá šanci zjistit, Jedná se v podstatě o stejné barvivo, které se používá na barvení vlasů do černa a i tam občas vidíme silné alergické reakce,“ říká lékař.

Podle něj jde o látku parafenylendiamin (PPD). Lékaři tuto látku znají jako alergen a pacienti se na ni mohou nechat otestovat. To znamená, že následky jako puchýře, otoky a svědění jsou kontaktní alergickou reakcí právě na tuto látku.

Léčba? Antibiotika a kortikoidy

„Alergická reakce se léčí pomocí lokálního kortikosteroidu, který tlumí alergickou reakci. Pokud je reakce masivní, je potřeba systémové podání kortikoidů. Pokud vzniknou puchýře, do kterých se dostane bakteriální infekce, pak je třeba použití lokálních, nebo opět celkové podání antibiotik,“ popisuje léčbu MUDr. Spyridon Gkalpakiotis,

Jizva může zůstat, pokud se v místě tetování objeví velký puchýře. „Vzhledem k tomu, že se henna používá hlavně v létě, je větší riziko, že v místě zánětu, zejména pokud bude místo vystaveno slunci, vznikne nadměrná pigmentace, tzv. postzánětlivá hyperpigmentace,“ varuje lékař. Jednoduše řečeno, v místě zůstanou fleky.

Lékař: Rodiče, buďte opatrní

Odborník upozorňuje, že pokud se rodič rozhodne dítěti dovolit nechat se na dovolené tetovat hennou, měl by přesně vědět, co přesně mu bude na kůži aplikováno. „A vzhledem k tomu, že tohle většinou není možné zjistit, byl bych velmi opatrný,“ uzavírá lékař.

Henna malířka: Roli hraje neznalost, důvěryhodný malíř zná složení henny

Blesk Zprávám poskytla rozhovor i henna malířka Jitka Šimáčková. Ta prozradila, z čeho by se henna měla skládat, aby nepoškodila kůži, a co by měl znát henna malíř i potencionální zájemce o tetování.

Už jste se setkala/či jste slyšela a viděla alergickou reakci na henna tetování? Jaký je váš názor?

Jitka Šimáčková, henna malířka: O alergických reakcích na „černou“ hennu, která může obsahovat látky jako PPD, těžké kovy nebo jiná umělá barviva, jsem pouze slyšela nebo viděla obrázky na internetu.

Vlastní zkušenost s ní mám jako dítě z Egypta a před 3 lety jsem si ji koupila v Čechách v obchůdku. Tenkrát mi nepřišlo divné, že tak dlouho vydrží (jakoby čerstvá) – a dobře barví i po několika měsících. Moje kůže na to nijak nereagovala. Každopádně po seznámení s možnými důsledky takový materiál na sebe, své blízké, ani klienty zásadně nepoužívám.

PPD se může projevit silnými otoky, svěděním, až poškozením pokožky podobnému popáleninám a to klidně i několik dní po aplikaci. Myslím, že ve státech mimo EU ale bohužel i u některých prodejců v ČR, kteří s takovou hennou pracují nebo ji nabízí, hraje hlavní roli neznalost.

Vy sama kreslíte hennou - co tedy přírodní henna obsahuje a co by měla obsahovat, aby nevyvolala tuto alergickou reakci?

Henna pasta, kterou maluji já, obsahuje jen jemně namletý prášek ze sušených listů hennovníku, vodu, cukr a esenciální olej (levandule nebo kajeput). Někdy se přidává i citrónová šťáva, nebo se používá jiný esenciální olej např. eukalypt nebo tea tree. Na citrónovou šťávu je ovšem třeba dávat trochu pozor, protože může způsobovat fotosenzibilitu.

Ti, kdo malují hennou, musí mít nějaké speciální vzdělání či osvědčení?

Já osobně po konzultaci s živnostenským úřadem mám volnou živnost. A nosím u sebe potravinářský průkaz.

Musí ti, co malují hennou, nějak prokazovat, jaké je složení barvy na tělo?

Důvěryhodná henna malířka zná přesné složení a je schopná ho uvést. Pokud ne, nemusí být malování bezpečné. Henna malířky si velmi často míchají henna pastu samy, takže vědí, co tam daly. Složení i často uvádějí na letáčcích, které klienti dostávají s informacemi o následné péči o pomalované místo.

Kde je to podle Vás bezpečné - nechat se malovat hennou? A u koho?

Podle mne se to nedá vymezovat územím. Je to bezpečné všude tam, kde znáte složení. Henna pasta má zelenohnědou až tmavě hnědou barvu a necítíte z ní žádnou chemii. Dále tam, kde neuvádějí neadekvátně dlouhou trvanlivost na kůži, protože obrázek většinou dle výměny kožních buněk na těle vydrží 5 – 14 dní. Případně tam, kde neuvádějí, že henna pastu můžete za krátkou dobu z kůže sloupnout. Přírodní henna pasta s vodou a cukrem se nechává na kůži působit několik hodin. Varovným signálem by mohly být i reklamní obrázky, které jsou všechny černé. Zaschlá henna pasta je tmavá, ale po seškrábání té vrstvy se vybarvuje na kůži od oranžové až do tmavě hnědé. Zásadní podle mne je tedy složení henna pasty.

Je vůbec vhodné hennou malovat na dětskou kůži?

Když maluji na dětskou pokožku nebo těhotenská bříška, používám henna pastu s levadulovým esenciálním olejem. Mé děti nosí hennové obrázky přibližně od 3 let. A za 3 roky malování jsem se nikdy nesetkala se zpětnou vazbou na nějaký zdravotní problém - svědění, zarudnutí, vyrážky apod.. Je na zvážení každého rodiče, zda „tetování“ hennou je pro jeho dítě vhodné. Doporučuje se dělat krátký test, kdy necháte na kůži malé množství henny chvíli působit. Někdo může být citlivější na esenciální olej, kdy kůže může lehce zrudnout nebo jemně svědět, tyto příznaky však během chvíle odezní.

Co byste poradila rodičům, kteří chtějí nechat nakreslit dítěti obrázek na tělo hennou někde v zahraničí?

Ptala bych se na složení, to je podle mne to nejzásadnější. A možná bych i zvážila, jestli je dovolená u moře ten nejvhodnější čas. U vody je hennový obrázek hodně namáhaný, často se pokožka otírá a tím můžeme i urychlit jeho vymizení, protože henna se vpíjí do vrchních částí pokožky.

Zrovna nedávno jsem malovala na slečnu, která se chtěla nechat pomalovat v Itálii, maminka řekla ne a počkaly do Čech.