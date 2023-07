Zákaz vstupu dětem! Češi si oblíbili dovolenou v hotelech pro dospělé, najdou je i v Chorvatsku či Řecku

Zatímco v Česku se nedávno hojně diskutovalo rozhodnutí jednoho pražského bistra nevpouštět dětské hosty, ve světě již dávno existuje koncept tzv. hotelů jen pro dospělé. V nabídce českých cestovek a agentur jsou označeny „bez dětí“, „pouze pro dospělé“ či „adult only“. Je to tedy pravý opak označení „vhodné pro rodiny“. Do takových hotelů děti do určitého věku mají vstup zakázán.

„V adult only hotelech vás nepřekvapí žádné dětské diskotéky, brouzdaliště, hřiště či animace. Možnost ubytování zde mají osoby obvykle od 16 let, případně až od 18 let.“ vysvětluje mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.

„Ve světě je několik druhů tzv. „Adults only“ hotelů. Nejčastěji se jedná o all inclusive hotely s velkým výběrem alkoholických nápojů, nabízených klientům po celý den a majitelé nepokládají za vhodné, aby děti sledovaly konzumaci alkoholu během celého dne, včetně důsledků u lidí, kteří to mírně přeženou,“ dodává Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR).

Češi chtějí na dovolenou bez dětí

Ačkoliv adult hotely jsou spíše populárnější v zahraničí než u nás, cestovky se shodují, že počet Čechů, kteří tyto ubytovací kapacity vyhledávají, roste. „Určitá skupina Čechů tyto hotely vyhledává, a to i v letních měsících. Dříve to bylo spíše v exotice během zimních měsíců,“ řekl Papež.

Podle Petra Šatného z CK Alexandria jsou tyto hotely vyhledávány zejména klienty nad čtyřicet let. Podle Jiruškové vyhledávají adult hotely zejména páry, ať už novomanželé na líbánkách či dvojice, která nechala děti na hlídání u prarodičů, starší cestovatelé, nebo menší skupiny přátel.

Proto se cestovky snaží tuto nabídku rozšiřovat. „Úplnou novinkou v tomto sektoru je náš nový koncept dovolené nazvaný Club Yoga & Relax, dovolené určené pouze pro dospělé a zaměřené na klid, pohodu a odpočinek fyzický i duševní a pro zájemce navíc zpestřený lekcemi jógy vedenými českou lektorkou s mezinárodní certifikací,“ upozorňuje Šatný.

Diskriminace rodin?

Že by mohl někdo existenci takových hotelů považovat za diskriminaci rodin, Jan Papež odmítá.

"V zahraničí jsou v mnoha zemích nedílnou součástí nabídky – především v Karibiku a v Asii, ale přibývá jich i v Evropě a Africe. Nikdo neřeší nějakou pseudo diskriminaci, protože to všichni pokládají za součást pestrosti nabídky. Každý si může svobodně vybrat, jak chce trávit svou dovolenou, a tak je to správně. Rodinám s dětmi slouží naprostá většina hotelové kapacity a o nějaké diskriminaci rodin s dětmi tedy nemůže být řeč," myslí si Papež.

Hotely pro dospělé i v Chorvatsku

Nejvíce hotelů pro dospělé najdete v Karibiku, protože tam se podobné ubytovací kapacity začaly objevovat jako první na světě. Dále pak v Asii, kde si mohou turisté užít různé lázně a relaxační programy, nebo také v Africe.

Nicméně nejsou jen v exotických destinacích, ale také ve Středomoří, adult hotely tedy najdete v Chorvatsku, Řecku, Turecku, nebo také na Mallorce, Kanárských ostrovech či v Egyptě. Často tyto hotely najdete na romantických a klidných místech, protože se počítá hlavně s manželskými páry.

Kolik to stojí?

„Většina adult only hotelů se zaměřuje na movitější klientelu a celý koncept ladí v tomto stylu a tomu samozřejmě odpovídá i cena. Drtivá většina hotelů adults only jsou 4* nebo 5*. Najít levný 3* hotel s tímto konceptem už je náročnější,“ říká k otázce ceny Jirušková.

Např. čtyřhvězdičkový hotel jen pro dospělé vás nicméně vyjde cenově stejně jako jiný čtyřhvězdičkový hotel. Záleží samozřejmě na dané zemi.



„Hotely pro dospělé nejsou dražší než jiné hotely pro rodiny. Pokud porovnáváte stejnou úroveň a obsah služeb, jedná se o stejnou cenovou hladinu. Většina „Adults Only“ ale patří spíše do vyšší kvalitativní úrovně,“ vysvětluje Papež.

„Tyto hotely samy o sobě dražší nejsou, ale velmi často se jedná o kvalitnější a luxusnější hotely, které se pro „adult only“ politiku rozhodnou a cena, která odpovídá kvalitě, bývá tím pádem vyšší než u „průměrného“ hotelu,“ říká k tomu Šatný.