Neskutečně rychle zvládají lékaři v Ostravě podat transfuzi krve miminku do dělohy, čímž zachraňují maminkám ještě nenarozené děti. Stačí jim na to ani ne 20 minut! Zachránili i dcerku šťastné mamince Nikole. „Jsou to borci,“ vzkázala dojatě.

Transfuze upravené krve se provádí přes břišní stěnu v případech, kdy je zjištěna chudokrevnost miminka. Miminku jde o život. Přes bříško ženy se odebere vzorek, pošle do laboratoře a do pár minut se dle výsledku podá správné množství upravené krve.

Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava to zvládá rekordně rychle. „Troufám si říct, že co víme, nejrychleji,“ netají se přednosta Ondřej Šimetka. „Výsledky ze vzorku přijdou esemeskou do sedmi minut. Už jsme sehraní, každý ví, co má dělat, a jde to jak po másle,“ říká hrdě lékař.

Zachránili Adélku

Jak to probíhalo u maminky Nikoly? Na počátku vpich jehly, odběr vzorku, za zhruba minutu úprk do laboratoře, čekání. V sedmé minutě SMS a výsledek, minutu poté už lékař ví, kolik krve dát. Transfuze je dokončena už v 19. minutě! „Pak jen kontrola ultrazvukem a hotovo,“ usmál se docent Šimetka.

Transfuze má u miminku v bříšku efekt asi dva týdny. Podle potřeby se může případně do porodu opakovat.

Už dva týdny po transfuzi se v 36. týdnu těhotenství narodila malá Adélka. Vážila 2700 gramů. „Porodnice fakultní nemocnice, jste borci. Úžasné, skvělý přístup, můžu jen doporučit. Děkujeme!“ vzkázala do špitálu vděčná maminka Nikola.

Když máminy krvinky vítězí

Podezření na chudokrevnost miminka vzniká při ultrazvukovém vyšetření průtoku krve v mozku miminka. Většinou se odebráním vzorku krve z pupečníku potvrdí.

Anémie vzniká, když se „střetne“ krev miminka s tou matčinou (Rh negativní proti Rh pozitivní). Výkonnější tělo mámy si pak „bere“ krvinky miminka.

Zásoby krve se ztenčily

O prázdninách si v Krevním centru nemocnice nevýskají, zásob krve je málo. Dochází k více úrazům a dárců krve je naopak méně kvůli dovoleným. „Máme 440 transfuzních přípravků. Potřebujeme o 200 víc. Na urgentním příjmu jsou v lednicích jen čtyři vaky s krví 0 Rh negativní použitelné pro kteréhokoliv pacienta. Běžně jich mají osm,“ uvedla primářka Zuzana Čermáková a vyzvala k darování krve i ty, kdo se dosud neodhodlali.

VIDEO:Terezu z Ostravy zachránili lékaři ve FN Ostrava unikátním zákrokem. Po porodu dcerky začala silně krvácet. délka: 01:54.68 Video Video se připravuje ... Terezu z Ostravy zachránili lékaři ve FN Ostrava unikátním zákrokem. Po porodu dcerky začala silně krvácet. FN Ostrava