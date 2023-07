Čeští turisté se vrací z ohnivého pekla na Rhodosu: „Museli jsme se sbalit a rychle pryč...“

„Dvěma nočními repatriačními lety se z Rhodosu vrátilo 450 klientů CK , další poletí,“ řekl ČT Martin Smolek z Ministerstva zahraničních věcí.

Vládní speciály do Řecka zatím nevyrazí.

Ministerstvo zahraničí nevydá plošné doporučení necestovat na Rhodos , situace na ostrově se podle tamních hasičů zlepšuje.

, situace na ostrově se podle tamních hasičů zlepšuje. Hořet začalo i na dalším řeckém ostrově Korfu. Více informací k situaci na Korfu najdete ZDE

Museli jsme se sbalit a rychle pryč

„Užívali jsme si dovolenou u Lindosu. Nebyli jsme tedy přímo v epicentru, ale už od čtvrtka jsme cítili kouř a spáleninu. V sobotu se to přiblížilo a večer přišla evakuace. Museli jsme si rychle sbalit a z místa nás odvezli. Všechno ale probíhalo hladce, žádná panika. Bylo vidět, že Řekům hlavně záleží na tom, aby se dostali všichni do bezpečí,“ popisoval situaci na východě ostrova Petr Havlíček (56).

Se ženou měli naštěstí dovolenou téměř za sebou, už včera se podle plánu vrátili zpátky do Česka. Poslední noc spali pod širákem. „Moc bych chtěl poděkovat našemu hotelu, který nám narychlo zařídil ubytování ve své severnější pobočce. Tam se o nás postarali, dostali jsme jídlo, pití a přespání na tu noc nám zařídili na lehátkách u bazénu,“ vylíčil.

Miloš Malec: Kouř se valí celým Rhodosem

Ostrov Rhodos na jižním cípu Řecka má téměř 80 kilometrů na délku a 38 na šířku, ať se na něm však pohnete kamkoli, důsledky ničivého požáru prý dovolenou ovlivní. „Náš hotel byl 40 kilometrů od požáru. I od nás byl ale vidět i cítit hustý kouř, valí se snad celým ostrovem. Naši známí zdaleka takové štěstí jako my neměli. Byli přímo v zasažené oblasti. Při evakuaci je prý vyhnali z hotelu jen s doklady, zatím jsme od nich neslyšeli, jak to dopadlo. Snad jsou v pořádku,“ řekl Blesku Miloš Malec, který včera s manželkou Tamarou z ostrova přiletěl. Řada Čechů má problém s kontaktem domů, pokud se mohli vrátit do pokoje pro mobily, ale dochází jim „šťáva“, nemají je kde nabít.

Registrujte se do DROZDu

„Vyzýváme všechny české občany v Řecku, aby se zaregistrovali v systému DROZD,“ sdělil ministr zahraničí Jan Lipavský (38, Piráti). Systém posílá aktuální upozornění k cestám a pobytu v destinaci. Zároveň pomáhá úřadům s organizací pomoci. Registrovat se můžete na webu drozd.mzv.cz. Ministerstvo zároveň nabádá: „Vyhněte se zasaženým oblastem! Aktuálně se jedná o Kiotari, Gennadi, Pylonas, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Asklipeio, Peukous, Massari a Charaki. Vysoké riziko požárů platí pro celý ostrov.

