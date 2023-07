Požár na Rhodu: Delegáti nejsou nedostižní, jenže telefonáty s turisty trvají, hájí je expert

Kolik českých turistů teď má nějaké trable?

Rhodos patří mezi hodně navštěvovaná místa, v tuhle chvíli je tam podle našich odhadů 4500 Čechů, z toho je nějakých tisíc lidí v té zasažené oblasti. A v následujících dejme tomu pěti, šesti dnech se dalších 1000 lidí do té oblasti chystalo – ty musejí cestovní kanceláře nějak vyřešit.

Na sociálních sítích zaznívají stížnosti, že se nedalo dovolat některým delegátům cestovních kanceláří – jak má správně delegát postupovat?

Na úvod je třeba si říct, co je vlastně delegát, jaký je rozdíl mezi delegátem a průvodcem. Průvodce je s nějakou skupinou, dejme tomu od osmi do čtyřiceti lidí, je neustále s nimi a tím pádem má jednodušší komunikaci. Delegát má na starosti třeba i několik set lidí najednou v různých hotelích, a když nastane takováhle situace, musí mít nějaké pořadí, na základě kterého těm lidem telefonuje. Nemůže zavolat sto lidem najednou a samozřejmě všichni lidi mají takový ten pocit, že zrovna oni jsou ti první, kterým by se mělo volat, ale to se prostě nedá fyzicky zvládnout ani tehdy, když se zapojí pracovníci cestovek v Čechách. Prostě to zabírá čas.

A nejenom to: Aby lidem mohl delegát zavolat, musí mít připraveno, co jim bude říkat, třeba i prostřednictvím své domovské cestovky nějaké řešení, musí vědět, kam ty lidi odveze a čím, v kolik hodin je odveze atd. To samo připravit v takové kritické situaci není úplně jednoduché, protože všichni chtějí autobusy, všichni chtějí ty volné pokoje a dostat se k nim není úplně jednoduché. Zvlášť na ostrově, kde není možné posílit dopravu žádnými dalšími prostředky než těmi, které tam jsou. Až když se tohle všechno podaří, tak teprve může volat těm lidem a říct jim „připravte se, v 10 hodin pro vás někdo přijede“.

Vím z vlastní zkušenosti, protože jsem takové situace zažil, že lidé nechtějí mluvit půl minuty. Oni si potřebují všechno ujasnit a ten hovor trvá třeba pět minut, místo aby si striktně řekli pragmaticky, co ti lidé mají dělat. Oni potřebují vykládat celý svůj příběh a tím pádem se to celé protahuje. A navíc samozřejmě, když se to stalo o víkendu, tak je to ještě složitější v tom, že třeba ty cestovky nemají zrovna v kanceláři dost zaměstnanců, aby se to vůbec dalo stíhat.

Někteří turisté si rovněž stěžovali, že delegáti před možnou hrozbou nevarovali včas, byť hořelo už několik dní…

To vždycky závisí na místních autoritách, které dávají pokyny k tomu, že je nutná evakuace, nejde to udělat bez jejich rozhodnutí. To bychom se dostali do právního vakua, že jsme se sami rozhodli evakuovat lidi, když žádné nebezpečí nebylo, že jsme jim zkazili dovolenou. Záleží i na té které destinaci, třeba v Chorvatsku už to mají natrénované a tam třeba evakuují, dejme tomu, o den dřív, než se stalo v Řecku. Nejsem samozřejmě schopen posuzovat, jak mohlo být překvapivé, že se otočil vítr a zesílil a ten les začal hořet absolutně nekontrolovatelně, a tím pádem se potřeba evakuace zrychlila a najednou se muselo evakuovat mnoho tisíc lidí.

Funguje nějak spolupráce cestovek z různých zemí?

Funguje, hlavně přes lokální agenty, protože většina cestovních kanceláří má lokálního agenta, který často zastupuje několik zemí. Díky tomu se třeba pak stane, že autobus vezme víc národností najednou, prostě dokud jsou místa v autobuse; není to striktně bráno jen od jedné cestovky. A funguje i velmi dobrá komunikace s ministerstvem zahraničních věcí a i s leteckými společnostmi. Při vší té smůle je dobrá věc, že funguje letiště na Rhodu. Ta oblast, kde leží, není zasažená, letadla létají úplně normálně. Pro koho třeba není náhradní ubytování, ten se může dostat do letadla a odcestovat domů.

Na Rhodos nadále přilétají noví turisté, může to být v této situaci problém?

Samozřejmě to je otázka jednotlivých cestovních kanceláří, myslím si, že určitě žádná nepošle lidi do ohrožené lokality. Rhodos je docela velký ostrov a významná část, dejme tomu víc než třetina ostrova je absolutně mimo nebezpečí. Tam samozřejmě můžou lidé normálně dál čerpat dovolenou a další se tam chystat.

Když někdo evakuoval hotel chvatně a musel tam nechat své věci, bude pro něj obtížné je získat zpátky, pokud třeba mezitím odletí domů?

Řecko naštěstí není země, kde by se rabovalo, ty věci, které zůstaly na hotelích, se s největší pravděpodobností dají sehnat. Zpátky je budou dostávat cestovní kanceláře ve spolupráci s hoteliéry a s leteckými společnostmi, pokud už ti klienti budou v Čechách.

Některým lidem se přihodilo, že si nestačili vzít ani doklady. Pro ty je ministerstvo zahraničních věcí připraveno na letišti na Rhodu vystavovat náhradní dokumenty, pokud se podaří toho člověka ztotožnit, to znamená, pokud tam bude mít rodinu nebo někoho známého, popřípadě bude mít s sebou nějaký jiný doklad, třeba řidičský průkaz atd. Takto mu ministerstvo zahraniční vydá náhradní doklad, aby ho letecká společnost vzala na palubu a mohl cestovat domů.

Co lidé, kteří mají zaplacenou dovolenou do postižených oblastí Rhodu na další dny?

Většina cestovních kanceláří bude podle mých informací nabízet lidem v podstatě tři možnosti. První možnost je změna termínu, druhá možnost je stejný termín, ale jiná destinace, a třetí možnost je, když se s klientem nedohodne ani na první, ani na druhé, když není cestovní kancelář schopna tu dovolenou realizovat v podobě a v kvalitě, jakou si klient objednal, tak vrátí klientovi peníze. Co se zatím děje, tak většina klientů, kteří mířili do těch zasažených oblastí, preferuje odletět na dovolenou do jiné destinace, protože prostě už mají dovolenou, jsou sbalení, jsou na všechno připravení a bylo by pro ně velmi složité v tuhle chvíli vlastně dovolenou zrušit, přehodit si ji v práci na jiný termín atd. Takže většina lidí spíš jede do jiné destinace, ať už v Řecku, nebo úplně jinam.

Je pro cestovní kanceláře obtížné takto narychlo zajistit jinou destinaci?

Je ještě červenec, takže ta místa nejsou ještě tak úplně vyprodána, jako by byla třeba v polovině srpna, to znamená, že většina cestovních kanceláří má nějaké kapacity, kam by ty lidi mohla poslat. Většinou se jedná buď o severní Afriku, popřípadě jižní Evropu – ve Španělsku, Portugalsku ty kapacity ještě k dispozici jsou. Spíš se bude jednat o hledání míst v letadlech, protože kapacita letadel je omezenější než kapacita hotelů. Uvidíme, zatím se s tím asi cestovní kanceláře nějakým způsobem vyrovnávají.