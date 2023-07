Uvolnilo se pravidlo u výše splátek hypoték. Expert: Teď záleží na bankách

Limit DSTI vyžadoval poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem nanejvýš 45 procent, u lidí mladších 36 let 50 procent. Podle ČNB ho ale není nutné nadále uplatňovat v prostředí vysokých úrokových sazeb.

V platnosti také zůstávají další dvě omezující podmínky pro poskytování hypoték. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) je i nadále 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu (DTI) ponechala ČNB na 8,5, pro žadatele do 36 let na 9,5.

„Odbourání požadavku na DSTI je zatím formálně pryč, nicméně je potřeba vyčkat, jak se zachovají jednotlivé banky a jak moc budou banky ze svých interních požadavků slevovat. Ty nadále budou komplexně žadatele prověřovat, zda splátku zvládne dlouhodobě řádně splácet. Nicméně dá se předpokládat, že v rámci konkurenčního boje požadavky ze stran bank budou zmírňovat a více se bude pracovat s individuálním posouzením, což by mohlo obecně vést k vyšší míře dostupnosti hypoték,“ sdělil ČTK finanční analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz Daniel Gorol.

Pokud by banky přestaly DSTI uplatňovat, podle Gorola by to mohlo některým žadatelům otevřít cestu k vyšší hypotéce.

V modelovém příkladu pro třicetiletého žadatele s čistým příjmem 40 000 korun a hypotékou na 30 let by bylo možné dosáhnout na hypotéku zhruba 4,56 milionu korun, zatímco s DSTI to bylo 3,45 milionu korun, uvedl Gorol.

Ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub při rozhodnutí o zrušení DSTI řekl, že banky příkladně dodržovaly nastavené limity pro poskytování hypoték. Nepředpokládá, že by zrušení limitu DSTI vyvolalo v českém finančním systému nestabilitu. Podle něj budou banky při poskytování hypoték i nadále obezřetné.