Tvrdé pokuty v Chorvatsku za alkohol, močení, hluk a další prohřešky: Velvyslanectví radí, jak platit

Chorvatské město Split následovalo příklad Dubrovníku a rozhodlo se zakázat procházky po centru starého města v plavkách, informoval server Croatia Week. Pokud turisté nové pravidlo nedodrží, hrozí jim pokuta. „Uvnitř zóny A (kulturně-historické centrum) je zakázáno být na veřejném prostranství v plavkách, spodním prádle nebo bez oblečení,“ stojí v rozhodnutí rady města. Trest by navíc mohli dostat i turisté, kteří nosí „oděv propagující užívání drog“, napsal deník Mirror.

Vysoké flastry za různé prohřešky

Předpis, který má v městě udělat pořádek zejména v kulturně-historickém centru Splitu, vstoupil v platnost na začátku nového roku s pokutou 150 eur (v přepočtu zhruba 3 560 Kč, pozn. redakce) pro ty, kdo poruší stanovy. Komunální strážci budou hlídkovat v ulicích a dohlížet na dodržování nových pravidel.

Opatření, která si kladou za cíl usměrnit chování turistů, se týkají i řady dalších činností jako je například pití alkoholu na veřejnosti nebo venčení psa na vodítku. „V zóně A je zakázána konzumace alkoholických nápojů ve veřejných prostorách,“ píše se dále v rozhodnutí. Výjimku tvoří posezení před podniky poskytující stravovací služby.

Pokuta za konzumaci alkoholu na veřejnosti činí 150 eur (v přepočtu zhruba 3 560 Kč) a za venčení psa bez vodítka je to 66 eur (v přepočtu zhruba 1567 Kč). Mezi další zákazy patří lezení na památky, usínání na veřejných místech, močení či zvracení na veřejných prostranstvích, pohyb ve fontánách či spaní v parcích.

Kromě již výše zmíněných opatření se v Dubrovníku rozhodli bojovat také například proti hluku kufrů na kolečkách. „V Dubrovníku se rozhodli bojovat také proti nadměrnému hluku, který produkují některé restaurace či řešit stížnosti občanů na hluk kufrů na kolečkách v pozdních nočních či brzkých ranních hodinách,“ řeklo Blesk Zprávám české velvyslanectví v Záhřebu.

Největší pokuty jsou za narušování veřejného pořádku. „Můžete také dostat pokutu až do výše 4 000 eur (v přepočtu zhruba 94 942 Kč) za činy považované za narušování veřejného pořádku. Patří mezi ně bitky, verbální napadání a chování v opilosti,“ napsalo na svém webu Ministerstvo zahraničí Velké Británie.

Podobná pravidla má i ostrov Hvar

„Vyhlášky regulující chování na veřejných místech existují téměř v každém městě či obci, jejich obsah se však může lišit, zejména s ohledem na místní podmínky. Samozřejmě, turisticky exponovaná města, jako jsou Dubrovník nebo Split mohou mít těchto opatření více, z důvodu ochrany památek, zajištění kvality života místních obyvatel, stejně jako příjemného prostředí pro trávení dovolené návštěvníkům,“ vysvětlilo situaci Chorvatské turistické sdružení.

Nejenom města Split a Dubrovník zavedla podobná pravidla. „Kromě Splitu a Dubrovníku platí podobná opatření například i na Hvaru a v dalších městech. O obdobných omezeních se uvažuje i v Zadaru,“ řeklo Blesk Zprávám české velvyslanectví v Záhřebu.

Velvyslanectví: Jak platit pokuty

A co vás čeká, pokud porušíte pravidla? Nižší pokuty naštěstí není třeba hradit okamžitě na místě. „Pokuty až do výše 300 EUR není nezbytně nutné zaplatit obratem na místě, ale ve stanovené lhůtě. Platí, že v případě zaplacení pokuty ve zkrácené lhůtě (obvykle do tří dnů) je výše pokuty snížena až na polovinu,“ informovalo Blesk Zprávy velvyslanectví.

„Konkrétní možnosti placení včetně její výše a možnosti jejího snížení v případě rychlého zaplacení obsahuje vždy poučení, které je součástí oznámení o spáchání přestupku. V případě, že osoba podezřelá ze spáchání přestupku nesouhlasí s jeho udělením, může se obrátit na přestupkový soud a nechat se v celém řízení zastoupit advokátem,“ řeklo velvyslanectví.

V případě nouze je možné se obrátit přímo na české velvyslanectví v Chorvatsku. „Velvyslanectví v Záhřebu i za tímto účelem zveřejňuje na svých webových stránkách seznam advokátů poskytujících právní služby v českém jazyce. Právní zastoupení advokátem je nicméně placenou právní službou a tyto náklady v žádném případě nemůže hradit zastupitelský úřad, stejně jako není ani oprávněn vstupovat do pořádkových a správních řízení,“ poradil konzulát.

České velvyslanectví v Záhřebu dále českým turistům doporučuje, aby se zaregistrovali do systému DROZD, díky kterému budou moci dostávat aktuální informace o nenadálých událostech v místě pobytu.

Velvyslanec: Chorvaté Čechy vítají dál

Chorvaté si nicméně českých turistů váží a vítají je. „V míře, v níž je velvyslanectví informováno o případech dotýkajících se českých občanů, lze s jistotou říci, že případná regulace, včetně postihů za její nedodržování, rozhodně nesouvisí s jejich nevhodným chováním. Naopak Chorvaté si českých turistů velmi váží a vítají je. Mnozí si velmi dobře pamatují, že to byli právě Češi, kteří se v minulosti zásadní měrou zasadili o rozvoj cestovního ruchu v Chorvatsku, a že to byli opět oni, kteří se jako první vraceli na Jadran v dobách, kdy byla velmi oblíbená prázdninová destinace vystavena těžkým zkouškám, např. v době Vlastenecké války či nedávné pandemie. Nezanedbatelným je také přínos našich turistů pro chorvatskou ekonomiku, když jen v loňském roce zde utratili stovky miliónů eur,“ řekl český velvyslanec v Záhřebu Milan Hovorka.