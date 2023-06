Rodinná dovolená jako emočně náročná událost: Odbornice radí, jak ji přežít ve zdraví

Podle Lenky Čermákové, dopravní psycholožky, není rodinná dovolená zrovna jednoduchá událost.

„Dostáváme se do úplně jiných podmínek fungování a reagování rodiny. Život na dovolené nemá řád, v běžném životě máme zaběhlý systém a určité stereotypy, za které se můžeme schovat. Jenže na dovolené se náhle střetnou všichni členové rodiny na jednom prostoru po určitý časový úsek, všichni se ‚odhalí‘ a vzniká emočně náročná událost,“ řekla Blesk Zprávám Čermáková.

„Společná dovolená může vést k velmi bolestivým interakcím, a to i u těch nejzdravějších vztahů. Objevit se mohou drobná emoční podráždění, ale také velké výbuchy vzteku a vzájemné obviňování se,“ varuje psycholožka s tím, že abychom dovolenou skutečně prožili, a ne jen přežili, je třeba splnit několik kroků.

Skutečně chceme jet na společnou dovolenou?

To je otázka, nad kterou asi málokdo přemýšlí. „Zkrátka si položte dotaz, zda skutečně chcete jet na společnou dovolenou. Není to tak, že pokud je dovolená, musíme automaticky někam jet, protože sousedi jedou také,“ říká odbornice.

Od toho se odvíjí další věci k zamyšlení: Proč chceme dovolenou trávit společně, co od toho očekáváme. A hlavně – jak si kdo společnou dovolenou představuje.

„Samozřejmě to základní je, ‚kam chceme jet, co tam budeme dělat, jak budeme dovolenou trávit‘. Ale všechno je o komunikaci celé rodiny. Každý k tomu má co říci, všechni mají nějaké představy, plány a my je musíme propojit,“ pokračuje Čermáková. Samozřejmě bychom měli být připraveni na určité kompromisy a jednat spolu otevřeně.

Právě tyto otázky jsou podle Čermákové klíčové. „Lidé nejsou často předem schopní říct, co pro ně dovolená znamená, jak ji chtějí prožít, řekne se ‚jedeme a hovoto‘ bez toho, bychom se bavili o tom, co vlastně chceme dělat – zda jen ležet u moře, nebo chodit po horách. Pokud se dohodnou, že někdo bude ležet u moře a někdo vyrazí za památkami, tak je to v pořádku,“ říká Čermáková.

Plánování dovolené

Pokud jste se už dohodli, že na dovolenou chcete jet společně, shodli jste se na destinaci i náplni dovolené, měli byste začít plánovat. Ale jak radí psycholožka, do plánovaní by měli být zapojeni všichni členové rodiny.

„Nemělo by to být ve stylu ‚táta zařídí, máma udělá‘, ale každý by měl do té skládačky něčím přispět, každý by měl mít svou úlohu, za kterou je zodpovědný. Opět je to o komunikaci – pobavte se o tom večer, co už jste zařídili, co jste splnili. Dovolená by měla být spolupráce všech,“ uvádí Lenka Čermáková.

Podle expertky je klíčové naplánovat místa odpočinku, trasu, po které pojedeme, dobu, kdy vyrazíme. „Migrovat bude celá Evropa, a tedy raději se vyhněme jízdě v nadprůměrně exponovaných dnech (pátek a sobota), jízda přes noc po nabitém pracovním týdnu nemusí být správná volba,“ dodává k tomu Čermáková.

Připravte se na kumulovaný stres

Připravte se na to, že se dozajista na dovolené setkáte s kumulovaným stresem – kolony stojících či pomalu se vlekoucích vozidel, únava, nervozní partner či partnerka, vztekající se děti, nefungující se klimatizace. „Pokud se začne blbá nálada blížit ke kritické hranici, raději si udělejte pauzu, oddychněte si. Zastavte na odpočívadle či na benzince, nechte děti vyskotačit, můžete jim i říci, že je náročné řídit. Můžete např. pro děti naplánovat nějakou bojovat hru či plnění úkolů v rámci celé cesty, na jejímž konci čeká odměna. Zabaví se tím celá rodina,“ radí psycholožka.

Dovolená s přáteli

Pokud vyrážíte na dovolenou s přáteli, ne s rodinou, případně více rodin dohromady, bývá to obvykle jednodušší.

„Pokud se rozhoří konflikt mezi partnery, může se rozmělnit, protože nejsou v daném prostoru a čase sami. Manželka se může jít zabavit s kamarádkami a manžel podnikne něco jiného s ostatními,“ říká Čermáková.

Dovolená může vést k rozkolu

Odbornice varuje, že nepovedená dovolená může vyústit v dlouhodobějších konflikt, nebo dokonce rozkol rodiny. „Tomu se říká netranzitorní krize, která je definitivní, pak je tu trazitorní, to je krize dočasná, která pomine po dovolené,“ vysvětluje Čermáková a připomíná opět, že je vše o komunikaci.

„Prožíváme přece jedny z nejkrásnějších dní roku, tak proč si to pořádně neužít,“ dopravní psycholožka.