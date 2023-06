Generální ředitel ČT: Obří plat i moc. Radní volí nového šéfa Kavčích hor. Ani 2. kolo vítěze nepřineslo

Už dnes bychom se měli dozvědět jméno nového šéfa České televize, který veřejnoprávní médium povede příštích 6 let. Rada vybírá z pěti kandidátů, sešla se před 9:00, Blesk Zprávy jsou u toho. Funkci obhajuje obhajuje současný generální ředitel Petr Dvořák (58). Do třetího kola hlasování postoupil spolu s Janem Součkem. Dvořák dostal 5 hlasů, Souček 9. Hlasování teď pokračuje.

Ani v 2. kole Rada ČT nezvolila nového generálního ředitele. Stávající ředitel Petr Dvořák získal 6 hlasů, Jan Souček 9 hlasů. 3. kolo proběhne v 16:00. „Je to napínavé,“ komentoval Souček. Z 15 radních jich tentokrát hlasovalo 15.

Do 2. kola postoupil stávající ředitel Petr Dvořák s 5 hlasy a Jan Souček s 8 hlasy, Souček tedy získal ve 2. kole o jeden hlas víc.

V 1. kole vypadl Martin Konrád s jedním hlasem, Jan Štern ani Pavel Hřídel žádný hlas nedostali. Jeden radní v 1. kole odevzdal neplatný hlas.

„Kdyby se to nepodařilo, nějakou chvíli bych odpočíval, ale věřím tomu, že bych pak určitě vymyslel něco jiného,“ odpověděl Dvořák nedávno v pořadu Hráči na dotaz, co by se stalo, kdyby ve volbě „vybouchl“.

Rada ČT volí tajnou volbou vícekolově. Budoucí generální ředitel musí získat alespoň 10 hlasů z 15. Do dalšího kola případně postoupí uchazeč nebo uchazeči s nejvyšším počtem hlasů a druhý v pořadí. Rada může volbu přerušit na příští zasedání.

Dříve se objevily obavy, že začátkem června ještě jméno nového generálního ředitele znát nebudeme. Opačný názor zastával dnes ráno politolog a člen Rady ČT Ladislav Mrklas. „Já v celé České televizi cítím velkou vůli zvolit v téhle volbě. A pokud možno dnes,“ řekl Blesk Zprávám, než začalo samotné jednání.

Favorit Souček dorazil v dobré náladě

Kandidát na generálního ředitele ČT Jan Souček ráno dorazil na jednání Rady ČT pozitivně naladěn. „Tak se zvládá všechno nejlíp. Nervózní nejsem, adrenalin určitě, ale nervózní nejsem,“ řekl Blesk Zprávám. Čeká, že dnes vyhraje, řekl s úsměvem. „Docela dlouho jsem pracoval na projektu, první koncept vznikl na konci loňského roku,“ uvedl. „Minimálně tři pětiny ostatních kandidátů považuju za velmi relevantní,“ sdělil.

Dvořák se dnes novinářům vyjádřit nechtěl, během projevu před Radou ČT ale uvedl, že letos kandiduje naposledy. „Třikrát a dost, ale do třetice všeho dobrého,“ sdělil. Nabízí prý ale zkušenosti nejdéle působícího ředitele ČT, ve funkci je od roku 2011, tedy 12 let. Zvolen už byl dvakrát, generální ředitel ČT má mandát šest let. Soupeřit s Dvořákem dnes chtěli 4 lidé: Jan Souček, Martin Konrád, Pavel Hřídel a Jan Štern, zbývá jen Souček.

Dvořák je osobou minulosti, zaznělo na jednání Rady ČT. A zmínili Wollnera

Dvořáka radní vylosovali jako prvního z pětice finalistů, aby představil svůj kandidátský projekt. Následoval ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, poté bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a nakonec krizový manažer Pavel Hřídel.

Proti Dvořákovi následně zazněla kritika ze strany jejího člena Petra Šafaříka. „Petr Dvořák je osobou minulosti,“ uvedl a odkázal na 90. léta. Třetí kandidatura podle něj neodpovídá současnosti a pokud by byl Dvořák zvolen, ocitli bychom se v Bavorsku 70. let nebo v diktátorské nedemokratické zemi. Kritizoval například snahu relativizovat případné negativní reakce, které na ČT míří.

Zmínil například případ Martina Řezníčka, který vedl letošní prezidentské debaty. „Prohřešil se proti zásadám kvalitní moderace,“ sdělil Šafařík. Když mu ČT svěřila po „debaklu“ i další debatu, byl to podle něj „manifest nesoudnosti“. Televizi tady chyběla reflexe.

Šafařík mluvil také o aféře Marka Wollnera, údajném bossing a sexuálním obtěžování. „Nebylo to selhání jednotlivce, je to klima daného prostředí,“ zaznělo. S odkazem na bývalé investigativní novináře, kteří ho podpořili, se ptal: „Co to je za zprávu veřejnosti? Jak mají lidé, respondenti takovým novinářům svěřovat informace, když v této kauze ukázali nestatečnost?“ Někteří členové Rady se pak od jeho proslovu distancovali.

Souček: Letošní první grilovačka. Radu ČT zajímal sport

„Letos jsem ještě negriloval, tohle bude první grilovačka,“ řekl Souček novinářům předtím, než se chystal vystoupit před Radou ČT. Následně uvedl, že by chtěl jako generální ředitel České televize nastavit novou komunikaci s Radou ČT nebo restartovat komunikaci se státem.

Zmínil, že někteří lidé mají pocit, že je stát přehlíží. „20 % obyvatel má pocit že je stát pomíjí, nerozumí jejich problémům,„ řekl s tím, že by to měla Česká televize pro udržení demokratické společnosti reflektovat.

Podle členů Rady ČT Martina Doktora a Jiřího Šlégra se Souček v projevu málo vyjádřil k budoucnosti sportovních přenosů, proto se ho na to oba doptali. Souček by rád zahájil debatu o tom, zda ČT v době úspor musí nakupovat drahá sportovní práva na úkor vlastní tvorby.

Co se týče pořadů, přál by si, aby měly přesah. Příkladem by mohla být realizace pořadu “Četníci ze Znojma“, který byl přerušen. „Když už točíme kriminálky, Znojemsko bylo na počátku Československa bouřlivou oblastí, velký podíl tam mělo německé obyvatelstvo, vznikala revolta,“ vysvětlil. Vzniká prý také cyklus, který by měl být zaměřený na život teenagerů.

Souček by chtěl také vytvořit digitální zpravodajskou platformu ČT, ČRo a ČTK. Zmínil možný konec terestrického vysílání v roce 2030, Česká televize prý potřebuje digitální platformu, aby byla i za sedm let silným hráčem na trhu a neztratila výjimečné postavení. Někteří členové ale reagovali, že tento termín ještě nebyl určen. Zároveň Souček uvedl, že není pro sloučení České televize a Českého rozhlasu, protože by tím země ztratila jednoho hlídacího psa.

Vyjádřil se také k možnosti spolupráce s platformou Voyo. „Pouštět se v takovém rozsahu do koprodukce s platformami, které se na trhu pohybují a jsou přímou konkurencí, tato úvaha má hodně otazníků. Tudy bych nyní nepostupoval,“ sdělil. Česká televize podle něj také nepotřebuje tak velký nemovitý majetek jako nyní.

„Mám z toho dobrý pocit,“ řekl pak během přestávky Blesk Zprávám. „Spadlo to ze mě,“ dodal. Pocit, že by v něčem chyboval, neměl.

Ledabyle napsaný projekt s chybami, řekla Rada Konrádovi

„Já sám nevím, co od toho mám čekat. Doufám, že se zvolí generální ředitel ČT a stále doufám, že mám šanci. Asi každý je trochu nervózní,“ řekl ráno Blesk Zprávám Martin Konrád, který letos kandidoval na ředitele ČT už podruhé a opět neúspěšně. Blesk Zprávám odpoledne sdělil, že za 6 let už potřetí kandidovat nebude.

Na otázku, jestli je nervózní, v brzkých hodinách odpověděl: „Vzhledem k tomu, že je to jednou za šest let, tak je to v podstatě stejné. Doufám, že za těch šest let už sem nepůjdu,“ řekl Konrád. Svůj projekt prý oproti poslední kandidatuře změnil, doplnil silný akcent na mladou a dospívající generaci. „ČT se musí trochu víc přesouvat na sítě,“ sdělil. Následně své plány představil před radními.

Uvedl, že by se chtěl v České televizi věnovat víc prostoru ekonomickému zpravodajství nebo zdravotnictví, školství či zemědělství. „Úlohou České televize je vysvětlovat,“ uvedl.

„Publicistika míří na určitou část populace. Je to spíš pro lidi vzdělané s rozhledem. Lidem musíme být kousek blíž,“ řekl, byl by naopak pro větší vizualizaci. Ve výrobě by se chtěl věnovat vyloučeným regionům, problémům s drogami, alkoholismem, sociálními sítěmi nebo obezitou. Chybí mu také komedie, ne však estrády.

Radní Tomáš Řehák Konrádovi vytknul, že svůj projekt napsal ledabyle a s chybami. Působí to na něj tak, že to sepsal “narychlo„. „To si myslím, že u 14 stran bych to takhle neviděl, 14 stran projektu je poměrně dost,“ reagoval Konrád. Řehák mu také vytknul, že zmínil pořad Kotel, který ale nevysílala Česká televize, nýbrž Nova.

„Pořad Kotel přesně naplňuje to, co by ČT měla dělat, je tam debata, dva názorové proudy... Když pominu bulvárná nádech, který se mi nelíbí, tak podle kodexu dáváte prostor názorům z různého politického spektra. Nechtěl jsem napsat, že to bylo v České televizi, ale možná to tak vyplynulo,“ řekl Konrád. Dva názorové proudy mají jít do konfliktu a moderátor je má řídit.

Šafařík se Konráda opět zeptal na kauzu Wollner. Kandidát však reagoval, že není človek z vnitřku televize. „Nechci vyjadřovat soudy nad něčím, co slýchám,“ uvedl s tím, že o záležitosti nemá dost informací.

Po svém projevu měl Konrád spíš pocit, že nestihl říct všechno. „Nestihl jsem říct, že bych chtěl něco dělat pro mladé, říkal bych to pomaleji. Říkali, že to bylo ledabyle napsané...“ uvedl pro Blesk Zprávy během přestávky.

Štern: Preferoval bych hranou tvorbu před sportem

„Hlásil jsem se, protože jsem byl zoufalý ze stavu České televize. Říkal jsem si, že to někdo musí vzít a zatřást tím systémem,“ řekl další vystupující Jan Štern. Málo se podle něj klade důraz na ČT2 a vyšší publicistiku, premiérové dokumenty a kvalitní evropský film. „Je málo publicistických pořadů, zredukovaly se na Reportéry, 168 hodin a Otázky Václava Moravce.“ Ve zpravodajství by příliš neměnil, pouze hodinové Události mu přijdou příliš dlouhé.

„V pořadech by také nechal prostor pro mladé lidi. „Místo pseudoartových filmů a country koncertů dejme produkci teenagerů,„ uvedl. „Je snad Česká televize něco jako český Netflix? Musí být pilířem kultury a vzdělávání,“ sdělil.

„Důležitý je obsah, ne platforma,“ řekl s tím, Mladým je podle něj jedno, kde si pořad pustí, pokud ho chtějí vidět. Přestože je pro ně důležité, aby si sami vybrali čas sledování, z vysílání by udělal Štern přednost. Navrátil by třeba přenos koncertů.

Pozastavil by tvorbu krimiseriálů ve prospěch vztahových a rodinných seriálů, menší důraz by kladl i na sport. „Preferoval bych hranou tvorbu před sportem, sport si skvěle najde uplatnění i mimo ČT,“ sdělil. „Není řeba veřejná podpora na vysílání fotbalové ligy,“ řekl s důrazem na to, že sám sport sleduje.

„Určitě nebudu žádat, abyste mi dali hlas,“ udělal si Štern na závěr legraci z předchozích řečníků, kteří o něj žádali.

Pak vystoupil Pavel Hřídel, podle kterého by ČT měla být do dalších let „zdravější, silnější a transparentnější.“ ČT by podle něj mohla prodávat nějaký obsah komerčním televizím. Také jeho členové Rady kritizovali, že nevěnoval ve svém projektu dost pozornosti sportu. Hřídel vyzdvihl, že by se zaměřil na finance, nemá blízko k žádným zájmovým skupinám a nikdy nespolupracoval s ruskou nebo čínskou společností.

Kdo do souboje jde?

Petr Dvořák (58), současný generální ředitel ČT

Veřejnoprávní televizi vede od roku 2011, v roce 2017 ho Rada ČT potvrdila na další šestileté funkční období. Předtím byl mezi roky 2003 až 2010 generálním ředitelem české komerční TV Nova.

Martin Konrád (53), bývalý šéf televize Prima

Od loňského srpna řídí mediální agenturu MMB Media Agency Czech. Primu vedl jako generální ředitel od února 2013 do března 2014. Předtím působil ve stejném médiu jako obchodní ředitel.

Jan Souček (48), šéf studia ČT v Brně

Působil jako koncipient, většinu kariéry ale spojil s médii. V roce 1994 začínal v TV Nova, pracoval jako redaktor a moderátor Rádia Krokodýl. Má zkušenosti i z Českého rozhlasu.

Jan Štern (69), dramaturg a scenárista

V 80. letech vydával samizdatový časopis Prostor, po listopadu 1989 byl poslancem České národní rady za ODA. O ředitelskou funkci se neúspěšně ucházel v letech 1998, 2001 nebo 2003.

Pavel Hřídel (53), krizový manažer

Působí ve společnosti vyrábějící roušky a další zdravotnický materiál. Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích, do roku 1994 působil jako vojenský pilot.

Mediální analytik Filip Rožánek: Favority vidím tři

Čekáte kolem volby nějaké drama? A kdo je favoritem a kdo outsiderem?

„Drama by mohlo nastat kolem toho, že členové Rady byli zvoleni za různých politických období, a to může mít vliv na jejich preference a na jejich postoj třeba vůči současnému generálnímu řediteli. Favorité? Stávající generální ředitel Petr Dvořák, ředitel brněnského studia Jan Souček a bývalý generální ředitel televize Prima Martin Konrád. Tihle tři tam jsou asi nejviditelnější.“

Pokud by Dvořák neobhájil, promění se nějak výrazně programová nabídka a směřování ČT?

„Někteří kandidáti vůbec program neřeší. Příliš se soustředí jenom na hospodaření a fungování televize jako takové, takže je těžké odhadovat, co by vlastně vysílali, kdyby třeba seškrtali rozpočet a podobně. U těch, kteří se o programu baví a něco naznačují, tak asi nejviditelnější je jejich kritika příliš vysokého počtu kriminálních seriálů ve vysílání.“

Co k práci šéfa Kavčích hor patří?

Plat: od října 2017 náleží GŘ měsíční plat ve výši 242 tisíc Kč. Rada ČT dále schvaluje jednou ročně nenárokový finanční bonus v maximální výši desetinásobku měsíčního platu. Nárok má GŘ i na služební vůz.

od října 2017 náleží GŘ měsíční plat ve výši 242 tisíc Kč. Rada ČT dále schvaluje jednou ročně nenárokový finanční bonus v maximální výši desetinásobku měsíčního platu. Nárok má GŘ i na služební vůz. Přesčasy: V pracovní smlouvě má GŘ uvedenu standardní pracovní dobu, tedy 40 hodin týdně, reálně tato doba ale neplatí. Podle mluvčí ČT Karoliny Blinkové měl Dvořák jen loni 20 dní přesčasů.

V pracovní smlouvě má GŘ uvedenu standardní pracovní dobu, tedy 40 hodin týdně, reálně tato doba ale neplatí. Podle mluvčí ČT Karoliny Blinkové měl Dvořák jen loni 20 dní přesčasů. Služební cesty: Nejčastějším cílem pracovních cest GŘ jsou zasedání v rámci Evropské vysílací unie v Ženevě a v Bruselu, cca 1 až 2 měsíčně. Ve většině případů se jedná o jednodenní nebo dvoudenní služební cesty.