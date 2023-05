Hospodářskou komoru povede Fialův muž Zdeněk Zajíček. Na post ve vedení ODS rezignuje

„Je pro mě velkou ctí a závazkem vést Hospodářskou komoru v období, kdy budou muset v ČR padnout klíčová rozhodnutí o strategických investicích v energetice, dopravní a technické infrastruktuře, ve školství a vzdělávání. Na tato rozhodnutí opravdu není mnoho času, pokud chceme zachovat naše hospodářství a podnikání konkurenceschopné. Je na to třeba najít širokou shodu nejen mezi podnikatelskými a zaměstnavatelskými organizacemi, ale také s odbory a s politickou reprezentací,“ uvedl Zajíček.

Jak dodal, komora je připravena se ujmout společně s dalšími podnikatelskými organizacemi provozování Portálu podnikatele, který by se měl stát univerzální digitální branou pro komunikaci se státem pro vyřízení podnikatelských záležitostí. To by podle něj mohl být další dobrý příklad efektivní a vzájemně prospěšné spolupráce mezi státem a soukromým sektorem.

„Nyní už mohu říct, že Zdeněk Zajíček byl moje priorita, je mi názorově blíž,“ řekl Dlouhý novinářům po sněmu. Zajíčkovy zkušenosti z politiky i z podnikatelského prostředí jsou podle Dlouhého dobrou syntézou předpokladů, které prezident komory má mít. „Bude schopen být dostatečně tvrdý i třeba k ODS,“ podotkl.

Blahopřeji Zdeňku Zajíčkovi ke zvolení prezidentem @Hokomora!



Zdeňka znám již dlouho jako pracovitého, přemýšlivého a kompetentního člověka, který má za sebou řadu úspěchů. Jsem rád, že budeme i nadále moci spolupracovat na tom, abychom dostali Česko do formy. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 31, 2023

Zásadním úkolem pro nové vedení bude podle Dlouhého energetika. „Není tady spokojenost s tím, jak vláda zareagovala na energetickou krizi, nesmí se opakovat cenové šílenství z loňského léta. Musíme mít úplně jiný model, jak se formují ceny na energetickém trhu, a maximální možnou soběstačnost,“ poznamenal.

Sněm zvolil za viceprezidenty znovu Radka Jakubského, Romana Pommera, Tomáše Prouzu a Michala Štefla, nově pak předsedu komorové sekce hospodářské politiky Filipa Dvořáka. Sněm také odsouhlasil rozšíření prezidia o prezidentku České komory fitness Janu Havrdovou. Pokud návrh podnikatelů schválí vláda ČR, bude šestý člen prezidia dodatečně kooptován. Delegáti také zvolili Dlouhého čestným prezidentem.

Delegáti poté zvolili za člena představenstva předsedu Hospodářské komory hlavního města Prahy Petra Michala. Pražští podnikatelé tak podle něj budou mít silnější zastoupení při řešení klíčových otázek a projektů s vládou, státními úřady a samosprávami.

Kdo je Zdeněk Zajíček

Zajíček pracoval jako náměstek ministra vnitra, ministryně spravedlnosti a ministra financí. Je průkopníkem e-governmentu. Se svým týmem je tvůrcem Czech Pointu nebo datových schránek. Nyní působí také jako advokát. Avizoval, že pokud se stane prezidentem komory, na post místopředsedy ODS rezignuje.

Hospodářská komora je podnikatelskou samosprávou. Sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a 123 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.