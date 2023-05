Do Prahy dorazí princ Edward, nejmladší bratr krále Karla III. Cestu vlakem zrušil

Britský princ Edward dnes přijede na návštěvu České republiky. Do Prahy dorazí v odpoledních hodinách z Německa. Středobodem jeho návštěvy bude Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) určená studentům mezi 14 a 24 lety, navštíví ale také obec Vestec u Prahy a pokloní se u Národního památníku hrdinů heydrichiády v Praze. V Česku pobude do čtvrtka.

Bratr britského krále Karla III. zdědil titul vévody z Edinburghu po svém zesnulém otci princi Philipovi, který program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) založil. V Česku jej plní každoročně kolem 7000 studentů.

Účastníci po celém světě v rámci DofE prokazují a rozvíjejí své dovednosti, pohyblivost, týmovou práci a dobrovolnickou činnost. Může to připomínat české bobříky, ovšem v Británii či jiných zemích je účast v programu zvučnou součástí životopisů mladých. Ti nejvytrvalejší po roce a půl dostanou cenu zlaté úrovně, a když mají štěstí, obdrží ji z rukou některého člena britské královské rodiny.

Setkání na britské ambasádě

Na setkání s některými z nich budou dnes mířit první kroky britského vévody a hraběte v Praze. Na britské ambasádě se kromě studentů setká Edward s britským velvyslancem v Česku Matthewem Fieldem a výkonným ředitelem DofE Tomášem Vokáčem.

Program DofE v Česku funguje od roku 1995, nyní na více než 320 školách. Každý jeho účastník si vytyčí cíle, kterých chce dosáhnout v dobrovolnických, pohybových či dovednostních aktivitách, a ty následně plní po dobu šesti, 12 nebo 18 měsíců. Čím déle program studenti plní, tím vyšší na konci dostanou ocenění. Zlatou medaili obdrží z rukou prince Edwarda ve středu 42 Čechů a Češek, kteří v posledních letech úspěšně dokončili zlatý program DofE.

Pokloní se Gabčíkovi a Kubišovi

Kromě akcí souvisejících s projekty pro mladé navštíví Edward také obec Vestec, ve zhruba třítisícové obci zasadí strom v Aleji prince Philipa, jež vznikla loni k příležitosti nedožitých 100. narozenin manžela Alžběty II.

Návštěvu ve čtvrtek zakončí položením věnce u Národního památníku hrdinů heydrichiády u kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. V tomto pravoslavném chrámu se po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha skrývali a po boji s nacistickou přesilou později zemřeli českoslovenští parašutisté vycvičení v Británii. Jozef Gabčík a Jan Kubiš si na Heydricha počíhali 27. května 1942.

Třináctý v pořadí na trůn

Zeštíhlená královská rodina a šetrnost k přírodě. Tak si mj. své panování představuje nový vládce Spojeného království, Karel III. A v takovém duchu chtěl poslat do světa svého mladšího bratra Edwarda. Do Prahy proto měl vyrazit ekologicky – vlakem. Ráno však došlo ke komplikacím a plán se změnil, jak Blesk Zprávy informovalo britské velvyslanectví. S tím patrně padá i záměr navštívit památník Nicholase Wintona na Hlavním nádraží připomínající vlaky židovských dětí posílané do britského azylu před hrozícím holokaustem.

Králův a Edwardův otec, princ Philip (†99), byl až do smrti znám coby vévoda z Edinburghu – titul mu udělil před svatbou s Alžbětou (†96) její otec, král Jiří VI. V roce 1956 Philip založil nápaditý program pro ambiciózní mládež, inspiroval se odznaky ze své střední školy Gordonstoun.

Princ Edward je 13. v pořadí nástupnictví na britský trůn, za ním následuje jeho syn James (15), který nedávno zdědil od Edwarda titul hrabě z Wessexu. Až po Jamesovi je jeho starší sestra lady Louise Windsorová (19). Pro jejich mladší příbuzné, zejména princeznu Charlotte (8, třetí v pořadí na trůn) už platí modernizovaná pravidla, jež starší sestry nediskriminují ve prospěch mladších bratrů.

Princ Edward v Praze v roce 2013: S manželkou Sophií vyrazili na Pražský hrad, kde je přivítal tehdejší prezident Zeman s první dámou Ivanou. | Archiv Blesku

Edward byl v Praze i v roce 2017, předtím v roce 2013 ho i s jeho manželkou Sophií přivítal na Hradě tehdejší prezident Miloš Zeman s první dámou Ivanou.