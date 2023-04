Jurečkovo ministerstvo spustilo e-shop s kurzy. Přispěje vám na ně až 50 tisíc korun

„Nástroj navazuje na velmi silnou potřebu dokázat lidi na českém pracovním trhu v příštích letech výrazným způsobem dál vzdělávat. Studie jasně ukázala, že zhruba 90 procent pozic na pracovním trhu se zhruba do roku 2030 bude do určité míry proměňovat. Bude potřeba, aby si lidé doplnili různé typy kompetencí, především digitálních,“ uvedl Jurečka. Dodal, že díky dalšímu vzdělávání budou moci lidé získat i lepší práci či vyšší odměnu.

Ministerstvo práce má za peníze z NPO provést do konce roku 2025 tři reformy. Jednou z nich je reforma celoživotního vzdělávání. Na ni může využít sedm miliard korun. Cílem je zvýšit schopnost pracovníků přizpůsobit se změnám na trhu práce po nástupu digitalizace a robotizace. Celkem 490 milionů korun se vydá na síť školicích center, deset milionů korun na databázi kurzů. Kolem 6,5 miliardy korun pak poputuje do samotného vzdělávání. To má zpřístupnit právě e-shop.

Nabízené kurzy jsou pro zaměstnance, živnostníky, studenty, seniory či rodiče na rodičovské, lidi se základním vzděláním i vysokoškoláky. „Kdokoliv se bude moci podívat na tento e-shop a bude moci vybrat z široké nabídky různých kurzů, co mu vyhovuje, kde by chtěl posílit své kompetence,“ řekl Jurečka. Dodal, že zájemce by mohl platit zhruba 18 procent ceny a zbývajících 82 procent by hradil úřad práce. Celkem by mohl na tři roky na posílení digitálních dovedností poskytnout účastníkovi na kurzy až 50 000 korun.

Podle Štěpánkové je v e-shopu téměř tisícovka kurzů. Čtyři stovky pak cílí na posílení digitálních dovedností. Nejkratší vzdělávání zabere 16 hodin. Najít se dá školení ke zvládnutí základních věcí jako práce s excelovými tabulkami až po specializované programování, přiblížila šéfka sekce.

Po výběru kurzu je možné se online přihlásit přes elektronickou identitu, tedy třeba přes bankovní identitu. Úřad práce zaeviduje přihlášeného dočasně jako zájemce o zaměstnání, aby mohl na kurz přispět. Část ceny pak vzdělavateli proplatí. Po skončení kurzu absolventa z evidence zájemců hned vyřadí. Vyřizování žádostí o kurzy by podle Štěpánkové mělo být rychlé. Školením pro práci s aplikací prošlo 300 zaměstnanců z úřadů práce. Ministerstvo plánuje e-shop podle zkušeností pak upravovat a dál rozvíjet.