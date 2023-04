Odborníci na telefonu už ve středu: Pomohou s dluhy, příspěvkem na bydlení i se zaměstnáním!

Rodičovský příspěvek vyplácí stát všem, bez ohledu na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Celkem je možné na jedno dítě získat 300 000 korun (u dvojčat je to 450 000 Kč) a postupně je pobírat až do čtyř let věku dítěte.

Nejčastěji navazuje na »mateřskou« (peněžitou pomoc v mateřství). Kdo na ni nedosáhl (např. studentky či nezaměstnané), může příspěvek čerpat hned po narození dítěte. Výše je ale omezená na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat 19 500 Kč).

Výši měsíčního příspěvku i rychlost čerpání je možné volit. Maximální částka se ale odvíjí od výše »mateřské«. Zjednodušeně řečeno nemůžete měsíčně brát vyšší rodičovský příspěvek, než jste měli »mateřskou«.

Nejrychleji je možné vybrat rodičovský příspěvek za sedm měsíců a maximálně brát na jedno dítě 49 440 Kč (u vícerčat to je 74 160 Kč).

P eníze je možné čerpat pomalu, ale nanejvýš 48 měsíců. Měsíčně je to pak 6250 Kč na jedno dítě, (u vícerčat 9375 Kč).

Při pobírání rodičovského příspěvku jde pracovat a dítě dávat do jeslí nebo školky. Děti mladší než dva roky ale můžou být v jeslích (nebo jiném zařízení) jen 92 hodin měsíčně, jinak hrozí ztráta příspěvku.

Další dítě, další peníze

Narození nového dítěte během čerpání rodičovského příspěvku rodinu o peníze nepřipraví. Nevyčerpané peníze na předchozí dítě stát vyplatí,pokud rodič splní zákonné podmínky. Stačí si po narození nového potomka o zbývající částku požádat. Na nové dítě se pak čerpá i nový rodičovský příspěvek.