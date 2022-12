Nadace EP Corporate Group, kterou Blesk podporuje: Více domácí péče pro osamělé seniory a miliony na speciální pomůcky

Pomoc probíhá formou grantových výzev. Na podzim to byla například ta pod názvem »Doma je doma«, zaměřená na podporu služeb a aktivit pro osamělé seniory, kteří si kvůli svému věku, onemocnění či tíživé finanční situaci nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých.

Často si nemohou dovolit platit tolik ošetřovatelské péče, kolik by potřebovali, což vede k rychlejší ztrátě samostatnosti, k sociální izolaci a k tomu, že senioři odcházejí do domova důchodců, ačkoli by chtěli žít doma. Jak jim dokáže pomáhat Nadace EP Corporate Group? Blesk se na to ptal Petry Kačírkové, výkonné ředitelky programu Senior v nouzi.

Kdo mohl žádat o vaši podporu?

„O finanční příspěvek se mohly hlásit neziskové organizace, které poskytují služby v domácím prostředí seniora. Ve druhé polovině prosince rozhodne správní rada nadace, které žádosti budou vybrány. Očekáváme, že bude rozděleno více než 23 milionů. Od ledna se rozběhnou na řadě míst projekty, které umožní organizacím více podpořit seniory. Ať už se jedná o ty, o které pečují nyní, nebo ty, kteří na jejich pomoc v okolí čekají. Hlásily se nám organizace velké i malé z celé republiky, z měst i z oblastí, kde musí pečovatel za den najezdit mnoho kilometrů mezi vzdálenými vesničkami.“

Co všechno nadační výzva umožnila?

„Kromě zvýšení hodin přímé péče o seniory výzva umožnila také nákup speciálních kompenzačních pomůcek, které usnadní běžné denní činnosti a pomohou zůstat déle samostatným. Tyto pomůcky pomáhají i pečovatelům nebo příbuzným lépe a snadněji pečovat o seniora doma. Například při pomoci s chůzí nebo při koupání.“

Peníze na nákup pomůcek nejdou od pojišťoven?

„Velké množství těchto potřeb pojišťovny neproplácejí a řada seniorů nemá dostatek peněz na jejich nákup. Zapůjčení je tak jedinou možností pro seniora, jak si ji pořídit. Nadace proto umožnila, aby si organizace nakoupily nové pomůcky, které senioři potřebují a na které jim často peníze nezbývaly. Jedná se o věci od jednoduchých chodítek až po speciální postele a nákladné schodolezy. Celkem půjde na nákup pomůcek takřka 8 milionů.“

Bude se možnost žádat u vás o finanční příspěvky opakovat i v příštím roce?

„Nadace plánuje zvyšovat a rozvíjet podporu seniorům i v dalších letech, v příštím roce bude vypsána nová několikaletá grantová výzva, která zajistí finanční stabilitu podpory a služby, jež senior dostává.“

