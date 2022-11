Výkonné ředitelky nadace EP Corporate group: Umíme pomáhat pozůstalým rodinám s dětmi nebo seniorům v nouzi!

Deník Blesk podporuje Nadaci EP Corporate Group (EPCG) založenou Danielem Křetínským, která se finančně stará o pozůstalé rodiny s dětmi či osamělé seniory. Do jednotlivých grantů poputují stamilióny korun. Formu pomoci pro Blesk popsaly výkonné ředitelky nadace Jitka Pražáková a Petra Kačírková.

Téma pozůstalých rodin s dětmi je v naší společnosti dlouhodobě neřešená oblast. Víme, že mezi námi žijí rodiny s nezletilými dětmi, které ztratily maminku nebo tatínka. Tušíme, že jejich situace není lehká a dost pravděpodobně zažívají jedno z nejtěžších období života.

A toto trauma si nenese pouze partner zemřelého, ale rovněž pozůstalé děti. Kde ale mohou tyto rodiny získat podporu? Jak jim konkrétně pomáhá stát? A pokud se jedná o rodinu, kde byli rodiče nesezdáni, pomůže jim někdo? Nejen na tyto otázky si musely odpovědět Jitka Pražáková s Petrou Kačírkovou, výkonné ředitelky Nadace EP Corporate Group.

„Naše nadace se zaměřuje na okamžitou finanční i nefinanční pomoc po úmrtí jednoho z rodičů nezaopatřených dětí. Pamatujeme i na prarodiče, kteří se starají o vnoučata v těch nejtragičtějších momentech, kdy přišli o oba rodiče,“ uvádí Jitka Pražáková.

Nadace EP Corporate Group Daniela Křetínského bude finančně podporovat hlavně pozůstalé rodiny s dětmi či osamělé seniory. | Blesk

Program pro pozůstalé

Nadace EP Corporate Group pomáhá rodinám s dětmi do 18 let, kde zemřel živitel rodiny, a po dobu 24 měsíců pokrývá významnou část příjmu, o který v důsledku úmrtí jednoho z rodičů přišla.

● Ocitli jste se bez svého blízkého a zároveň bez dalšího příjmu, a to vlivem dlouhodobé nemoci či náhlé události?

● Dostali jste se kvůli úmrtí jednoho z živitelů rodiny do problémů s uhrazením bydlení?

● Potřebujete finance na to, aby vaše děti mohly pokračovat ve svých volno časových aktivitách či zůstat na škole, kde je potřeba hradit školné?

● Nevíte, kudy kam, potřebujete poradit v tom, co a kdy zařídit po úmrtí partnera?

Koho nadace podporuje:

● Rodiny s dětmi do 18 let, popř. do doby ukončení studia SŠ, kde živitel zemřel.

● Nesezdané páry s dětmi do 18 let, popř. do doby ukončení studia SŠ, kde živitel zemřel.

● Prarodiče starající se o děti do 18 let, popř. do doby ukončení studia SŠ, po zemřelých rodičích. Další informace na www.nadaceepcg.cz

Grantová výzva

Nadace EPCG přerozděluje finanční prostředky na základě grantového systému. Aktuální grantovou výzvu spolu s detailními informacemi pro pozůstalé s názvem To zvládneme je možné najít na webu nadaceepcg.cz

Hlaste se do 30. 11. 2022

Pro tento rok nadace uvolnila částku 100 mil. Kč.

Program pro seniory v nouzi

Pokud se v nadaci neřeší otázky kolem pomoci pozůstalým, tak se zabývají pomocí seniorům v nouzi. Co udělat pro to, aby senioři mohli zůstat co nejdéle doma? Víme, co našim seniorům schází a jaké jsou jejich potřeby? Petra Kačírková má jasno: „Hledáme komplexní řešení pro osaměle žijící seniory, kteří žijí pod hranicí chudoby. Umíme pomáhat konkrétně a individuálně přes neziskové organizace nabízející veškeré sociální služby pro zkvalitnění života seniora v domácím prostředí.“

Grantová výzva

● O finanční grant mohou požádat neziskové organizace se sídlem v ČR, které zajišťují služby a aktivity pro seniory. Nadace vyhlásila grantovou výzvu Doma je doma začátkem srpna a trvala celkem 3 měsíce. Další grantová výzva na podporu seniorů bude vyhlášena v průběhu příštího roku. Sledujte proto aktuality na www.nadaceepcg.cz a deník Blesk, který bude o grantu informovat.

Další aktivity

Tým nadace reaguje i na aktuální otázky s příchodem válečných uprchlíků do naší země nebo pomocí lidem v neočekávaných životních situacích, jako je povodeň či pandemie. V této souvislosti nadace průběžně otevírá Fond správní rady při mimořádných událostech.

Tým nadace

Nadace EP Corporate Group vedou dvě výkonné ředitelky, Jitka Pražáková a Petra Kačírková. Jitka se primárně věnuje Programu pro pozůstalé a Petra je zodpovědná za Program pro seniory. Na stránkách www.nadaceepcg.cz najdete kontakty na tým nadace.