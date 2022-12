Nadace EP Corporate Group: 13 veřejných poraden pro pozůstalé rodiny

Nadace, založená Danielem Křetínským, vznikla v listopadu minulého roku. Za uplynulých 12 měsíců otevřela 5 grantových výzev. Pro neziskové organizace pomáhající seniorům zůstat co nejdéle doma, organizace zabývající se přímou péčí o válečné uprchlíky z Ukrajiny a pro pozůstalé rodiny s dětmi. Do výzvy »To zvládneme « se do konce listopadu mohly přihlásit pozůstalé rodiny s nezaopatřenými dětmi do 18 let.

Jednotlivé žádosti budou v průběhu prosince vyhodnocovány a od ledna budou vypláceny první nadační příspěvky. Nejedná se o jednorázový příspěvek, nadace bude všechny schválené žadatele podporovat 24 měsíců od schválení žádosti.

Od ledna nová grantová výzva

V lednu bude vyhlášena celoroční otevřená grantová výzva pro pozůstalé s tím, že nadace plánuje rozšířit pomoc i na pěstounskou příbuzenskou péči. O nadační příspěvek bude nově moci požádat kromě prarodičů i teta nebo strýc pozůstalých dětí po zemřelých rodičích. Rodině při ztrátě živitele hrozí nejen zhoršení fi nanční situace, ale i riziko psychických potíží při vyrovnávání se se složitou životní situací a obtížném začleňování se zpět do běžného života. Proto nadace spolu s finanční pomocí nabízí i možnost psychologické podpory.

Od ledna budou otevřeny veřejné poradny pro pozůstalé rodiny v mobilních hospicích. Nadace podpořila jak odborné vzdělávání pro poradenské pracovníky, kteří budou schopni pomoci pozůstalým po všech typech ztráty, jako je násilná smrt, sebevražda, nehoda, náhlé úmrtí, tak i vznik pracovních míst poradenských pracovníků mobilních hospiců, kteří svou působnost rozšíří i pro širokou veřejnost. Díky podpoře Nadace EP Corporate Group tak vznikne 13 veřejných poraden v mobilních hospicích.

Pomoc v mobilních hospicích

Blesk se ptal výkonné ředitelky nadace Jitky Pražákové a Aleny Hábltové z Fóra mobilních hospiců na tyto nově poskytované služby.

Proč jste se v nadaci rozhodli podpořit právě veřejné poradny pro pozůstalé rodiny?

Jitka Pražáková: „Myšlenka podpory vzniku sítě poraden v mobilních hospicích vznikla při defi nování, komu a jak chceme pomáhat. Naším interním průzkumem jsme zjistili, že blízké po ztrátě milované osoby nejvíce trápí nedostatek informací, co a jak zařídit po úmrtí partnera, dále fi nanční nestabilita a v neposlední řadě nedostupnost psychosociální péče. V souvislosti s poskytováním pravidelných nadačních příspěvků rodině pomůžeme zajistit ekonomickou stabilitu a podporou kvalitních veřejných poraden, které se zabývají procesem truchlení, pomůžeme zpřístupnit nabídku služeb psychologické podpory pro pozůstalé.“

Proč právě v hospicích?

Jitka: „Mobilní hospice sdružené v zastřešující organizaci poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče Fórum mobilních hospiců byly volbou číslo jedna. Mají kvalitní odborníky, kteří znají psychologické potíže rodin, které se ocitly v situaci, kdy jim zemřel blízký člověk.“

Čím se mobilní hospice zabývají?

Alena Hábltová: „Mobilní hospice poskytují zdravotní péči a sociální služby osobám v terminální fázi onemocnění a jejich blízkým pečujícím, kteří se o ně starají v domácím prostředí. Tam za nimi jezdí zdravotnický personál hospice. Cílem služeb je nabídnout podporu v době před, ale i po úmrtí blízkého.“

Bude se lišit poskytovaná paliativní péče a následná péče o rodinu?

Alena: „U klientů hospice jsou podpůrné služby, kam patří právě i poradenství pro pozůstalé, nabízeny v rámci hospicové péče. Dochází k přímému oslovení osob, u kterých se ví, že procházejí obdobím po ztrátě blízkého. V případě veřejných poraden bude třeba, aby první krok udělal sám pozůstalý nebo někdo z jeho okolí a obrátil se na poradnu, která se mu bude věnovat.“

Kde pozůstalé rodiny získají potřebnou péči?

Jitka: „Po celé České republice bude otevřeno celkem 13 veřejných poraden. Psychosociální péči v mobilních hospicích můžeme doporučit v Hospici Sv. Jiří v Chebu, Domácím hospici Srdcem na Kolínsku, v Cestě domů v Praze, Domácím hospici Athelas v Písku, Domácím hospici Vysočina, v Hospicové péči sv. Kleofáše působící na Třeboňsku a Jindřichohradecku, dále v Mobilním hospici Ondrášek na území Moravskoslezského kraje. Celý seznam poskytovatelů pozůstalostní péče je možné najít na našich webových stránkách www. nadaceepcg.cz.“

Musí mít pracovníci nějaké speciální vzdělání nebo školení?

Alena: „Poradenství by měl poskytovat ten, kdo absolvoval průpravu v tomto směru, má zkušenost s prací s pozůstalými a v ideálním případě je držitelem kvalifi kace Poradce pro pozůstalé. Podstatnou roli hraje i osobnostní stránka poradce – poradenství by měl poskytovat člověk, který je ochoten aktivně a empaticky naslouchat, porozumět potřebám pozůstalých, ale zároveň ten, který si je vědom své role, znalostí a schopností. Je důležité, aby ti, co poskytují poradenství pro pozůstalé, měli zajištěnou supervizi, což je vzdělávací nástroj, který jim pomáhá zvládat náročnost této profese a předcházet případnému vyhoření.“

A pomáháte i dětem?

Alena: „Služby jsou obecně nabízeny všem, kteří potřebují pomoc s vyrovnáním se se ztrátou blízkého, a to včetně dětí. U nich se však poradenství odehrává především skrze jejich rodiče. Ti mohou přicházet s otázkou, jak s dítětem o ztrátě blízkého, kterým může být např. druhý rodič nebo sourozenec, hovořit.“