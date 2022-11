Blesk nově spolupracuje s nadací EP Corporate Group Daniela Křetínského: Stamiliony na pomoc pozůstalým rodinám s dětmi i opuštěným seniorům

Podpora charitativních projektů k Blesku neodmyslitelně patří. Začalo to před 14 lety jako Srdce pro děti, teď je to Srdce pro vás. Nově se nejčtenější deník v zemi spojuje s Nadací EP Corporate Group (EPCG) založenou Danielem Křetínským, která bude finančně podporovat hlavně pozůstalé rodiny s dětmi či osamělé seniory... Do jednotlivých grantů poputují stamiliony korun.

Nadace vznikla v listopadu minulého roku s cílem primárně pomáhat pozůstalým rodinám, kde zemřel jeden nebo oba rodiče nezletilých dětí, a také seniorům žijícím ve svém domově. Další pilíř pomoci je zaměřen na podporu advokační činnosti skrze neziskové organizace, které pracují s cílovou skupinou seniorů a pozůstalých.

Ve spolupráci s aktéry z neziskového sektoru bude nadace prosazovat systémové změny, které budou mít pozitivní dopad na obě skupiny. A vzhledem k tomu, že v životě přicházejí neočekávané situace, které ovlivňují celou společnost, rozhodla se nadace otevřít pro takovéto případy Fond správní rady při mimořádných událostech, kterým reaguje na situace jako covid, povodně či uprchlická krize.

1) Program pro pozůstalé

Koho nadace podporuje v rámci Programu pro pozůstalé? Jsou to rodiny s dětmi do 18 let, kde zemřel živitel rodiny. Nadace po dobu 24 měsíců pokrývá významnou část příjmu, o který v důsledku úmrtí jednoho z rodičů rodina přišla.

● Mohou se přihlásit i nesezdané páry či prarodiče pečující o nezletilé děti zemřelých rodičů. Nadace se snaží rodině vytvořit prostor a čas připravit se na novou situaci, aniž by došlo k ekonomické a následné sociální deprivaci rodiny. O nadační příspěvek lze požádat po splnění základního kritéria 40 % ušlého rodinného příjmu. Před samotným vyplněním žádosti o nadační příspěvek si může pozůstalá rodina na webových stránkách nadace v interaktivní kalkulačce Programu pro pozůstalé vypočítat, zda toto kritérium splňuje.

● Podpora je nastavena na 24 měsíců. Přihlásit se může pozůstalá rodina i zpětně, a to maximálně 12 měsíců od vyhlášení výzvy.

● Rodina, která naplňuje všechny výše uvedené podmínky, uvede v žádosti základní údaje o sobě, o zemřelé osobě, dále informace o nezaopatřených dětech a příjmech jak pozůstalé osoby, tak zemřelé osoby. Následně je dle počtu dětí vypočítán návrh nadačního příspěvku na prvních 6 měsíců.

● Prvních 6 měsíců může výše nadačního příspěvku dosáhnout až na 80 % ztraceného prokázaného příjmu (rodina s 1 dítětem 70 %, rodina se 2 dětmi 75 % a rodina se třemi a více dětmi 80 %).

● Dalších 6 měsíců v prvním roce podpory bude nadační příspěvek snížen o výši potvrzeného vdovského/vdoveckého důchodu v případě sezdaných párů. U nesezdaných párů a prarodičů starajících se o vnoučata finanční příspěvek v dalších 6 měsících snížen nebude.

● Ve druhém roce podpory může dosáhnout výše nadačního příspěvku max. 50 % ztraceného příjmu živitele rodiny (rodina s 1 dítětem 40 %, rodina se 2 dětmi 45 % a rodina se 3 a více dětmi 50 %).

Grantová výzva

Nadace EPCG přerozděluje finanční prostředky na základě grantového systému. Aktuální grantovou výzvu spolu s detailními informacemi pro pozůstalé s názvem To zvládneme je možné najít na webu nadaceepcg.cz.

HLASTE SE do 30. 11. 2022! Pro tento rok nadace uvolnila částku 100 mil. Kč.

● Na co konkrétně může pozůstalá rodina využít nadační příspěvek? Z nadačního příspěvku je možné hradit například náklady spojené s bydlením a souvisejícími službami (nájem, hypotéka, voda, plyn, elektřina). Dále lze hradit školné pro pozůstalé nezaopatřené děti nebo pokrytí nákladů na volnočasové aktivity dětí. Ale také potraviny, oblečení, cestovní náklady, spoření, pojištění atd.

● Nadační příspěvek může měsíčně dosáhnout do výše 1,5násobku průměrné měsíční mzdy v roce 2022, tedy 58 367 Kč, nejnižší je pak ve výši minimální mzdy stanovené pro rok 2022, tedy 16 200 Kč.

2) Program pro seniory v nouzi

Dalším cílem nadace je pomoci seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, aby je nemuseli pro svůj věk či zdravotní stav opouštět, a nabídnout jim takové služby, které jim jejich život zkvalitní. Tohoto cíle chce dosáhnout v rámci Programu pro seniory v nouzi a grantovou výzvou s názvem Doma je doma.

● Program je určen pro organizace pomáhající osamělým seniorům v ohrožení nad 65 let. Je zaměřen na dostupnost pečovatelské služby, osobní asistenční služby a terénní odlehčovací služby. Všechny jsou poskytovány v prostředí domova, což umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, a tím je kompenzována snížená soběstačnost seniorů, pocit osamělosti a oddálena nutnost trvalé péče mimo vlastní domov.

● Pokud se senior vrátí z nemocnice, lze zajistit zvýšenou pomoc na dobu potřebnou při jeho rekonvalescenci. Pomoc je zaměřena i na sociální rehabilitaci v truchlení při ztrátě celoživotního partnera nebo na poskytování psychoterapie, fyzioterapie, ergoterapie, ale i úhradu ozdravných pobytů a respitní péče v krátkodobém režimu. Z nadačního příspěvku lze rovněž uhradit zdravotnické a kompenzační pomůcky, léky nad rámec zdravotního pojištění nebo i stravu a potraviny pro seniory v tíživé finanční situaci.

Grantová výzva

● O finanční grant mohou požádat neziskové organizace se sídlem v ČR, které zajišťují služby a aktivity pro seniory.

Nadace vyhlásila grantovou výzvu Doma je doma začátkem srpna a trvala celkem 3 měsíce. Další grantová výzva na podporu seniorů bude vyhlášena v průběhu příštího roku. Sledujte proto aktuality na www.nadaceepcg.cz a deník Blesk, který bude o grantu informovat.

3) Fond správní rady nadace

Když zasáhne do života občanské společnosti mimořádná událost, jako je živelná pohroma, pandemie nebo uprchlická krize, je nadace díky Fondu správní rady schopná pomoci. V takových případech se nadace zaměřuje na okamžitou jednorázovou či dlouhodobou pomoc při řešení následků těchto krizových situací a napomáhá tak ke snížení negativních dopadů na společnost.

Jednu takovou zkušenost již v nadaci mají. Na uprchlickou krizi vlivem válečného konfliktu na Ukrajině zareagovali prakticky okamžitě, v dubnu byla spuštěna grantová výzva Druhý domov na pomoc válečným uprchlíkům při integraci do české společnosti. A další navazující grantová výzva na pomoc ukrajinským běžencům byla zahájena v průběhu října.

Grantová výzva

Více informací a aktuální grant najdete na webu nadaceepcg.cz.

4) Podpora advokační činnosti

V souvislosti s programem Podpora advokační činnosti se nadace zaměřuje na hájení práv a prosazování zájmů občanské společnosti a podporu systémových změn v rámci advokační činnosti. Nadace se primárně zabývá pomocí seniorům a pozůstalým rodinám, proto i v rámci advokační činnosti podporuje především změny v sociální oblasti, které budou mít pozitivní dopad na tyto dvě cílové skupiny. Více informací a aktuality o grantu najdete na webu nadaceepcg.cz.

Tým nadace

Nadace EP Corporate Group vedou dvě výkonné ředitelky, Jitka Pražáková a Petra Kačírková. Jitka se primárně věnuje Programu pro pozůstalé a Petra je zodpovědná za Program pro seniory. Kontakty na tým nadace najdete na stránkách www.nadaceepcg.cz.

Daniel Křetínský: Pomáhat efektivně a rychle

Předseda správní rady nadace a akcionář vydavatelství Czech News Center, pod které spadá deník Blesk.

„Naším hlavním motivem je pomáhat těm, kteří se dostali do velmi těžké životní situace nikoli vlastní vinou. Přistupovali k životu odpovědně, osud je ale zasáhl způsobem, který vytváří velký tlak, a bez pomoci by mohl vést k ještě větší tísni a životním škodám. Pomáháme tedy těm, kteří si to zaslouží, a snažíme se alespoň částečně omezit dopad nepřízně osudu.

Prvním hlavním pilířem naší nadace je podpora rodin s dětmi v případě ztráty živitele. Jde o situace zpravidla naprosto standardních a odpovědných rodin, které postihlo obrovské neštěstí. To vede k nezměrné bolesti ze ztráty jednoho z absolutně nejbližších. Tato primární rána a bolest je pak v mnoha případech následována prudkým poklesem životní úrovně se všemi projevy, které krutost celé situace ještě umocňují (například nutnost se stěhovat do levnějšího bydlení, omezit volnočasové aktivity dětí, mít jako přežívající rodič velmi málo času na děti apod). Našim cílem je v této extrémně těžké situaci začít rychle poskytovat finanční podporu, která bude ve stanovené míře kompenzovat výpadek příjmu rodiny, a současně pomáhat radou a návodem, jak v této extrémně stresové situaci prakticky postupovat. To vše bez snahy nepřiměřeně kontrolovat nebo zasahovat do života rodiny.

Druhým hlavním pilířem je pomoc seniorům, především osaměle žijícím. I v těchto případech se velmi často stává, že ten, kdo žil celý život odpovědně, se nikoli vlastní vinou dostal do velmi těžké situace, kdy finanční stránka může tvrdě dopadat na jeho životní úroveň a celkový životní pocit. V některých případech v podobě omezování sociálních aktivit z ekonomických důvodů, v jiných zkrátka pro nepřiměřenou hmotnou nouzi, kterou si na stáří jednoduše nezaslouží. I v těchto případech se tak často děje v důsledku úmrtí partnera nebo ztráty podpory rodiny (kterou oni sami naopak často podporovali).

Zatímco v prvním pilíři se budeme snažit pomoc realizovat primárně vlastními silami, v rámci druhého pilíře budeme naopak záviset na aktivitě, iniciativě a pomoci partnerských organizací, které působí lokálně a seniorům již dnes pomáhají. Naši podporu budeme distribuovat jejich prostřednictvím. Již v tuto chvíli jim předem děkuji za jejich ochotu, nasazení a obětavost.“