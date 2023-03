Ve Škoda Auto hrozí propuštění 3000 lidí. Kvůli kontroverzní emisní normě Euro 7

V případě zavedení emisní normy Euro 7 bude Škoda Auto muset uzavřít jednu výrobní halu a o práci přímo u automobilky přijde 3000 lidí. Včetně dodavatelů pak půjde o zhruba 10 000 propuštěných lidí. Důvodem je ekonomická nemožnost dále vyrábět a prodávat menší modely Fabia, Scala a Kamiq. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn.

„V Evropě to bude mít dopad na stovky tisíc pracovních míst,“ uvedl Jahn. Norma podle něj navíc ovzduší v Evropě nezlepší, protože se zpomalí obnova vozového parku a lidé budou déle používat starší, méně ekologické vozy.

Norma Euro 7 by měla podle stávajícího návrhu Evropské komise platit od roku 2025. Podle Jahna jde o nesplnitelný termín. Celou situaci by podle něj uklidnilo, kdyby byly na zavedení nejméně čtyři roky. Po prodloužení lhůty bude podle Jahna nutné se bavit o obsahu normy.

Euro 7 má v současné podobě mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale také brzd a pneumatik. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Podle českého ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je emisní norma Euro 7 nerealistická a v některých evropských zemích včetně Česka potenciálně škodlivá pro životní prostředí. Ministr to řekl tento týden ve Štrasburku po jednání se svými protějšky ze sedmi zemí Evropské unie.

Kupka se ve Francii sešel s ministry dopravy Německa, Itálie a Polska, k jednání se na dálku připojili i zástupci Slovenska, Rumunska, Portugalska a Maďarska. Mezi hlavní odpůrce návrhu Euro 7/VII patří právě Itálie a Německo, kde je stejně jako v Česku automobilový průmysl důležitou součástí ekonomiky.

Kupka pro Blesk: Nerealistické požadavky normy

„Jsme prvním státem, který se ozval se svojí jasnou odmítavou pozicí. Dokonce jsme Evropskou komisi se svými výhradami seznámili – na základě prvních neformálních informací – ještě dřív, než to zveřejnila. Teď je období, kdy se k tomu vyslovují jednotlivé státy. My jsme také iniciovali jednání ministrů dopravy ve Štrasburku. Snažíme se i v rámci dalších možností oslovit pro sebe spojence, kteří by v tomto směru dokázali spolu s námi dát jasně najevo nesouhlas s tou normou,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk ministr dopravy Kupka.

„Ta norma má několik nerealistických požadavků. Třeba požaduje, aby auta splnila příslušné normy i v hraničních podmínkách. Aby v podstatě vykazovala podobné hodnoty při cestě po rovné dálnici stejně, jako když vyrazí za studena do horského průsmyku. To nejde splnit. Kromě toho, že u některých technických požadavků potřebujeme nutně, aby buď vypadly, nebo měly realistickou formu, tak potřebujeme pro výrobce dostatek času, aby se na to mohli připravit,“ upozornil Kupka.

Norma prodraží menší vozy?

Škoda Auto již dříve oznámila, že zavedení normy prodraží zejména menší vyráběné vozy o desítky tisíc korun, a stanou se tak neprodejné.

Cena malých modelů by začínala na 450 000 Kč, což je podle zástupců Škody pro zákazníky nepřijatelné. Loni Škoda dodala zákazníkům 96 300 vozů Kamiq, 39 500 kusů modelu Scala a 92 700 fabií. Tyto vozy tvořily 31 procent celkových prodejů značky.

Proti zavedení Euro 7 vystupují i odbory Škody. Jejich předseda Jaroslav Povšík se v dubnu zúčastní delegace do Bruselu spolu s předsedkyní Podnikové rady Volkswagen Danielou Cavallo a dalšími zástupci zaměstnanců.

“Veškeré poznatky, které získám z těchto setkání (se zaměstnanci), přenesu do naší Evropské a dokonce Světové rady zaměstnanců Volkswagen tak, abychom mohli věcně lobbovat v Bruselu, a pokud nebude možné použít argumenty, budeme muset použít emoce," uvedl koncem února.

V letošním roce se podle Jahna situace v automobilovém průmyslu zlepší, dodavatelské řetězce se stabilizují a výroba bude vyšší než v předchozím roce.