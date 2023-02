Uděláme vše, aby se to neschválilo, hřímal Havlíček kvůli kritizované důchodové reformě

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) v pořadu Partie stanice CNN Prima News debatovali o slibované důchodové reformě a zavedení nových emisních norem v rámci Evropské unie. Dotkli se zvyšování cen levných aut se spalovacími motory a poplatků za vlastnění takových aut, jejichž produkci norma zakazuje již od roku 2035. Kupka zmínil i to, že ministerstvo dopravy připravuje vznik jednodenní dálniční známky. Odkdy bude v prodeji, případně kolik bude stát, zatím není jasné. A podotkl, že dálniční známky v Česku zdraží, je to nutné pro investice

V rámci připravované důchodové reformy, kterou vláda plánuje odstartovat v příštích měsících, by mohly jednou z hlavních změn být pozdější odchody do důchodu. Změna by se ovšem měla pozitivně dotknout lidí s fyzicky náročným zaměstnáním, kteří naopak odejdou do důchodu dřív. Vláda již dříve avizovala, že chce udržet průměrnou dobu vyplácení starobního důchodu, která je dnes 21,5 roku. Plánované změny mají zajistit, aby se důchodový systém nedostal v souvislosti s inflací do hlubokého deficitu.

Návrhy vlády na úpravy zmiňovaného systému podle Havlíčka negativně ovlivní život důchodců, ti mají v rámci valorizace získat o 400 korun měsíčně navíc. Podle Kupky naopak změnu pocítí primárně lidé s nižším důchodem, a to pozitivně. Opozice nyní plánuje obstrukce, aby ke schválení návrhu nedošlo, potvrdil v debatě místopředseda.

„Uděláme vše pro to, aby se to ve Sněmovně neschválilo,“ apeloval Havlíček. „Máme právní názory, že je to protiústavní, a pro nás je to nepřijatelné i z etického důvodu.“ Bývalý ministr dopravy dále upozornil, že důchodová reforma nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu z konce minulého roku, za což vládu kritizovali i mnozí ekonomové.

„Budeme dělat to, co je únosné, abychom zkrotili inflaci,“ argumentoval Kupka. „V žádném případě nehodíme důchodce přes palubu. Zdědili jsme enormně zadlužující se ekonomiku a nám teď nezbývá než hledat ten způsob, kterým chceme jít. Budeme dál spořit na úřadech, budeme šetřit tam, kde je to na místě – v digitalizaci, v úsporách pracovních pozic.“ Ušetřit by se jen na ministerstvu dopravy takto mělo několik desítek milionů korun, doplnil ministr.

Schválení evropské normy

Evropský parlament oficiálně schválil dlouho probíraný návrh o zákazu výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035, a to v rámci snížení uhlíkové stopy a ekologické zátěže. Kupka i Havlíček v pořadu rozhodnutí značně kritizovali, načež Kupka připomněl, že v roce 2027 by měl Evropský parlament o normě debatovat znovu, a to s přihlédnutím k výrobě nových syntetických paliv. Ovšem to, že počet elektrických aut začne převyšovat počty aut se spalovacím motorem, je dle Kupky nevyhnutelné.

„V tuto chvíli se vyvíjí syntetická paliva. Bude potřeba sledovat, co nastane, jak se dál budou syntetická paliva vyvíjet,“ uvedl Kupka a naznačil tak, že by norma mohla být v příštích letech zrušena, pokud by se potvrdilo, že auta poháněná syntetickými palivy mají výrazně nižší uhlíkovou stopu než auta jedoucí na naftu a benzin.

Normu o něco intenzivněji kritizoval Havlíček, který v pořadu upozornil na nevyhnutelný růst cen za automobily. Nelíbí se mu ani prohlášení některých automobilek, které by kvůli rozhodnutí Evropského parlamentu mohly zcela přestat vyrábět malá a levná auta. „Pro lidi budou nová auta takřka nedostupná,“ upozornil Havlíček a zmínil i budoucí penalizaci pro provozovatele aut se spalovacími motory.

„Od roku 2027 budou domácnosti s autem se spalovacím motorem platit 3-6 korun na každý litr,“ konstatoval. „Levná auta se budou zdražovat o desítky tisíc korun, nebo se přestanou vyrábět.“