Která auta to ovlivní a která ne?

Týká se to prodeje všech nových aut, od nejmenších po největší SUV. Pokud budete vlastnit vůz se spalovacím motorem, budete s ním normálně moci jezdit dál. Stejně tak se zákaz nedotkne ani veteránů. Se spalovacím motorem budou moci nadále jezdit i nákladní vozy, nikoliv však malé dodávky.

Dojedou do cíle?

Jedním z problémů elektromobility je fakt, že třeba elektrická Škoda Enyaq má baterii s kapacitou 82 kWh, tedy je v ní zhruba tolik energie jako v 9 litrech benzinu – ostatní části vozu jsou ale tak dokonalé, že mu to stačí. Akceptovatelný dojezd se pak kvůli aerodynamice zhroutí jako domeček z karet, jakmile za auto zapřáhnete klasický valník s plachtou nebo vlek. Problémy s dojezdem budou mít i malé dodávky, které mají kvůli ložné ploše oproti osobním vozům notné ústupky v aerodynamice a u elektromobilů je to mnohonásobně víc znát.

Jak to bude s náhradními díly?

Podle Thomase Vollmara, prezidenta Autoteile-Verband GVA, budou náhradní díly na auta se spalovacími motory i nadále dostupné. Na silnicích bude i po změně jezdit mnoho milionů aut se spalovacími motory. Expert Thomas Koch z Institutu MIT v Karlsruhe k tomu dodává: „Mnoho dodavatelů v budoucnu ukončí výrobu autodílů, protože s koncem spalovacích motorů klesne poptávka.“ To zdraží cenu především pro drobné zákazníky.

Zdraží ojetiny?

Ceny ojetin již několik let rostou. Za malé ojeté autíčko dnes běžně v bazaru dáte okolo 150 tisíc korun, tedy částku, za kterou jste si ho mohli před pár lety pořídit nové. Podle odborníků bude tento vývoj pokračovat. V Česku je navíc průměrnému autu okolo 15 let, a když vynecháme firemní vozy, bude to okolo 20 let. U aut se spalovacími motory to problém není, tvoří je velký počet levných dílů, které lze snadno vyměnit a taková auta lze opravovat prakticky donekonečna.

U elektromobilů ale tvoří značnou část ceny (okolo 500 tisíc Kč) baterie, která je plná drahých kovů a i nefunkční bude drahá, takže cena i těch repasovaných těžko klesne pod 100 tisíc korun. Teprve k tomu začněte připočítávat cenu zbytku vozu podle opotřebení a výbavy.

Je dostatek elektřiny pro e-auta?

Ne. Podle Kocha v současnosti elektřina nestačí ani zdaleka na základní zátěž. „Ani v příštích letech nebude dostatek zelené elektřiny pro elektromobilitu,“ tvrdí. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) k tomu dodává: „Státy jako Česko či Polsko mají velký podíl postavený v energetice na uhlí. Unie bude samozřejmě usilovat o zrychlení výstavby infrastruktury. Nicméně její rychlost je zapotřebí uzpůsobit lokálním podmínkám. Nejsme Norsko, které všechno bere z hydroelektráren.“

Je dostatek nabíjecích stanic?

V Česku je v současnosti 1266 nabíjecích stanic a v registru vozidel téměř 6,5 milionu vozů. Německý plán je, a podle autoklubu ADAC by přitom mělo stačit, mít 1 milion stanic na každých 15 milionů vozů. To by při našem současném vozovém parku představovalo potřebu okolo 430 000 stanic!

Co bude do té doby?

Od roku 2025 chce EU prosadit novou emisní normu Euro7. Podle Kocha to výrazně prodraží především malé vozy. „Vytvoří to dodatečné náklady až více než 1000 eur na auto,“ varuje Koch. Na životní prostředí přitom změna nebude mít téměř vliv, protože už současné vozy jsou téměř emisně neutrální.

Co na to Škoda Auto?

„Je to ambiciózní, ale dosažitelný cíl. A také jistota plánování pro podniky a spotřebitele. Koncern Volkswagen včetně Škody Auto k tomu přispívá systematickou elektrifikací modelového portfolia. Nyní je důležité, aby byly politické cíle podpořeny také odpovídajícími politickými opatřeními ve všech členských státech. K nim patří dostatečná nabídka bateriových článků, mnohem rychlejší rozšíření nabíjecí infrastruktury a urychlený přechod na novou energetiku,“ řekl v časopise Svět Motorů Tomáš Kotera, mluvčí automobilky Škoda Auto.

délka: 02:50.24 Video Video se připravuje ... Nehoda v centru Košic si vyžádala život tří osob. TV JOJ