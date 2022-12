Češi jí dali miliony na novou tvář: Mirka už má po zákroku. Bez vás by to nešlo, vzkazuje

Když bylo Mirce 14 let, objevili u ní lékaři nádor mezi čelistí a okem. Lékaři připravovali rodiče na to, že jejich dcera zemře, nakonec ale provedli náročný zákrok, kdy dívka přišla o polovinu horní čelisti, zuby i lícní kost a podočnicový oblouk jí nahradila titanová mřížka.

Jenže ta začala tkání pronikat ven. Jedinou nadějí byla operace, kterou Mirka chtěla podstoupit v zahraničí. Pojišťovny ale odmítaly zákrok proplatit s tím, že by to zvládli i čeští lékaři. Mirka ovšem trvala na tom, že by měla mít právo si lékaře vybrat, a i lékaři z Německa jí potvrdili, že zkušenosti s takto náročnou operací v Čechách schází.

Naději zmařila pandemie

Mirka si tehdy založila transparentní účet a doufala, že se najdou lidé, kteří na operaci přispějí. Pomohli jí i kolegové z práce, kteří začali sbírku propagovat v médiích. Jedním z nich byl i Blesk. Ačkoliv se mladá žena podle svých slov nerada fotí, ukázala všem svou tvář. Do měsíce jí Češi poslali téměř 5 milionů korun. Mirka odcestovala na první konzultaci do zahraničí a první zákrok byl stanoven na rok 2019. Jenže přišla pandemie.

Mirka se před dvěma lety svěřila Blesk Zprávám, že se snaží celou situaci brát s nadhledem. „Zase obligátně čekám, což mě ale vlastně nepřekvapuje, v čekání jsem přebornice,“ svěřila se a ujistila čtenáře, že peníze, které jí poslali, na účtu stále jsou a čekají na využití.

Jenže lékaři se začínali bát o postupně ustupující tkáně. Čím delší čekání, tím více by se jich muselo nahradit. Kovová destička navíc Mirce stahovala stále více dolní víčko. Lékaři se plánovali přimluvit aspoň za provedení prvního zákroku, jenže pandemie neustupovala.

Operatér: Zázrak, že žijete

Operace se dočkala nakonec až v únoru 2022 v v liverpoolské Aintree University Hospital.

„Před zákrokem byly nutné dvě osobní konzultace v Liverpoolu, následně se kvůli covidu konzultovalo online, ale jednalo se převážně o odborné věci, např. kvůli postupnému ústupu tkání právě kvůli čekání způsobenému covidem, bylo třeba změnit operační plán a nakonec užít kosti a tkáně z oblasti lopatky, namísto původně zamýšlené pánve,“ říká Mirka.

Náročná operace trvala přes 12 hodin, došlo k odstranění titanové mřížky, jejímu nahrazení kostí z lopatky, uzavření horního patra pomocí svalu, opět zpod lopatky, a nahrazení tkání, které kvůli mřížce ustoupily.

„Jak nás následně informoval operatér, v podstatě byl zázrak, že jsem s destičkou dokázala žít, jelikož to, jak po vyjmutí vypadala, bylo akutně život ohrožující,“ svěřuje se mladá žena.

Dlouhá cesta k uzdravení

To byl první krok, který Mirka učinila ke své cestě za uzdravením. „Další zákroky se budou odvíjet od toho, jak se vše zahojí, nejprve musí ustoupit otok po operaci, pak je variantou zbrušování nadbytečných tkání, ale zatím není zřejmé, zda bude třeba, následovat by měla rekonstrukce nosu, v němž se zhroutila přepážka, a částečná náhrada chrupu,“ vyjmenovává Mirka vše, co ji ještě čeká. Pak ji ještě čekají zákroky, které minimalizují vizuální následky defektu.

Mirka: Bez vás by to nešlo

Jak Mirka říká, příběh se de facto „kruhem uzavřel“. „Při odletu z Liverpoolu jsem našla staré e-maily se sekretářkou mého operatéra, ovšem z dob, kdy jsem s ní jednala o možnosti operace právě v Aintree University Hospital před více jak 10 lety, tehdy ještě pod vedením jiného lékaře, který je již nyní v důchodu,“ vzpomíná mladá žena.

Jenže tehdy vše ztroskotalo právě na tom, že operace byla nákladná a pojišťovny odmítly přispět. „Nakonec se mi finance podařilo získat až právě díky sbírce a bůh ví, jak by vše dopadlo, kdyby se neukázala tak obrovská solidarita lidí, díky nimž jsem, byť po řadě covidových překážek, na zákrok mohla odletět. Za to všem patří obrovské díky,“ vzkazuje dojatě Mirka všem, kteří jí pomohli.