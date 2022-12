Na ČT dohlédne exšéf zpravodajství. Rada kývla na rozpočet, televize omezí tvorbu. A co StarDance?

Rada České televize dnes s účinností od 16. prosince zvolila svým předsedou bývalého šéfredaktora zpravodajství veřejnoprávní televize Karla Nováka. Nahradí Pavla Matochu, který byl dnes při volbě jeho jediným protikandidátem. Vyplývá to z dnešního jednání rady. ČT čeká od roku 2024 omezování výroby a vysílání a propouštění zaměstnanců, pokud se do té doby nezvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 korun. Letos přijatá úsporná opatření nebudou po roce 2024 pro stávající rozsah činností stačit. Také to rada projednala.