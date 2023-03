Trable hudebních festivalů v Česku: Ceny lístků vystřelily, zástupci vysvětlili proč

Vysokokapacitní akce se nesměly kvůli pandemii koronaviru pořádat dva roky. Mezitím se organizátoři velkých i středních festivalů museli přizpůsobit řadě změn. Rostoucí náklady, konec dodavatelů, rušení turné, nedostatek zaměstnanců, to vše jsou příklady toho, s čím se musejí organizátoři potýkat. Na tyto problémy musely také zareagovat navýšením vstupného. Čím vším si pořadatelé procházejí? Kdo jim pomohl během pandemie?

Některé hudební festivaly musely zahájit prodej dražších vstupenek oproti předchozím ročníkům. Jedním z těchto festivalů je britský hudební festival Glastonbury, jeden z největších ve Velké Británii, který nárůst cen vstupenek odůvodnil tím, že se navýšily i ceny za náklady, které jsou o to vyšší, čím se jedná o větší událost. Dalším důvodem jsou, jak uvedla jedna z organizátorek deníku The Guardian, finanční dopady z předchozích dvou let, kdy se vysokokapacitní akce z důvodu onemocnění covid-19 nekonaly, a pořadatelé tak přišli o zisky.

Mluvčí jednoho z největších hudebních festivalů v České republice Mighty Sounds Markéta Broumová řekla Blesk Zprávám, co bylo nejtěžší na zvládnutí dalšího ročníku po dvouleté pauze. „Nejtěžší bylo zvládnout reagovat na měnící se trh, mnoho dodavatelů skončilo, a ti, kteří zůstali, radikálně navýšili ceny,“ připustila.

I proto musel český festival Mighty Sounds podobně jako řada dalších velkých akcí navýšit vstupné. „Ano, budeme muset navýšit vstupné. Důvodem zvýšení cen je zejména výrazné navýšení nákladů téměř ve všech položkách,“ řekla Broumová Blesk Zprávám.

Její slova potvrzuje také mluvčí Jiří Sedlák jednoho z nejpopulárnějších hudebních festivalů v České republice Colours of Ostrava.„Ano, museli jsme reagovat na strmě rostoucí ceny dopravy, technického zabezpečení, lidské náklady a zvýšili jsme ceny vstupenek. Tím, že festival byl z důvodu pandemie dvakrát přesunut, návštěvníci šli letos v létě na festival za ceny platné v roce 2019,“ řekl Jiří Sedlák Blesk Zprávám.

Rušení turné

Velký problém pro festivaly představoval také fakt, že spousta interpretů měla potíže s logistikou. Své vystoupení tak řada z nich rušila. „Jedním z důvodů, proč se nám dva roky po sobě ‚zhroutil‘ program, bylo rušení vystoupení v rámci turné kapel. Festival Mighty Sounds je v drtivé většině případů jednou zastávkou na turné, a pokud koncerty nenavazují, nedává celá cesta pro umělce smysl. V době, kdy v každém evropském státě platila jiná protipandemická opatření, nebylo pro vystupující například z USA možné turné uskutečnit,“ vysvětlila mluvčí Mighty Sounds.

Jedná se komplexní problém, kdy navíc spousta záležitostí začala po pandamii fungovat jinak než před ní. „Tím, že na turné na jaře a v létě vyrazily jak ty kapely, které měly koncerty přesunuty z předchozích let, tak i nově vystupující, došlo k obrovské poptávce po dopravních i technických službách pro kapely. Zároveň se tyto služby zdražovaly, letecká doprava procházela také turbulentním obdobím, doznívala pandemie koronaviru, takže se členové kapel nebo doprovodného personálu mohli nenadále nakazit a přerušit proto turné. Takže obecně v koncertním průmyslu docházelo k mnoha změnám, přesunům či rušením,“ vysvětlil Jiří Sedlák za Colours of Ostrava.

„Nedostatek dopravních služeb pro kapely se projevil například i u tak velké kapely jako Twenty One Pilots, kteří na Colours přijeli ne klasickým tourbusem, ale autobusy pronajatými v České republice,“ dodal mluvčí.

Nedostatek zaměstnanců

Dalším z problémů, kterým festivaly čelí, je například nedostatek zaměstnanců. Ti si totiž během pandemie našli jinou práci. Dochází také k navyšování honorářů interpretů, kteří mají po pandemii zvýšené náklady na turné. Ředitelka britského festivalu Brainchild dokonce připustila, že musela festival zrušit, neboť se mu poprvé za svou historii nedařilo prodávat vstupenky. „Lidé teď chodí ven méně a utrácejí méně peněz,“ konstatovala ředitelka Marina Blake, přičemž narážela na vysokou inflaci.

Problémy s nedostatkem zaměstnanců potvrdil také mluvčí Colours of Ostrava. „Bojovali jsme s nedostatkem lidí, protože řada z nich během koronaviru odešla pracovat do jiného oboru, řada dodavatelských firem zanikla nebo se přeorientovala, velký vliv na chuť fanoušků a veřejnost se bavit měla a má probíhající válka na Ukrajině, zdražování, inflace a s tím spojené šetření,“ vyjmenoval Jiří Sedlák.

I přestože festivaly zvládly náročné období, kdy nemohly své obrovské akce pořádat, obavy přetrvávají. „Největší obavu máme určitě z navyšování nákladů. Ceny stále rostou. Festival je obrovský kolos, který stojí na velkém množství dodaných služeb a materiálů. Každé zdražení tak pociťujeme velmi výrazně,“ uvedla mluvčí Mighty Sounds.

Blesk Zprávám shrnul všechny obtíže také mluvčí Colors of Ostrava. „Rostoucí náklady na celé technické a produkční zabezpečení festivalu, zvyšování cen a inflace okolo nás, které ovlivňují ochotu lidí utrácet za kulturu, válka na Ukrajině, nedostatek personálu a dodavatelských firem atd., to jsou výzvy,“ řekl Jiří Sedlák.

Pomoc od fanoušků i státu

Někteří organizátoři se domnívají, že současnou situaci by pomohlo vyřešit snížení DPH na ceny vstupenek. Doufají také, že dostanou finanční podporu od fondu na obnovu kultury. „Festivaly generují britské ekonomice každý rok 1,76 miliard liber (v přepočtu téměř 5 miliard českých korun, pozn. redakce). Kdyby to udělali, pomohli by nastartovat průmysl,“ vysvětlil jeden z organizátorů Leon Cole.

Hudebnímu festivalu Mighty Sounds se podařilo náročné období zvládnout především díky pomoci fanoušků, ale také vlády. „V tom, že jsme toto období překlenuli, hrály významnou roli hlavně tři faktory. Za prvé naši fanoušci vyslyšeli naše prosby a v naprosté většině případů po nás nepožadovali vrácení vstupného. To bylo pro nás naprosto klíčové. Za druhé jsme požádali o pomoc stát prostřednictvím mimořádných dotací a tuto pomoc jsme dostali. A za třetí jsme uspořádali crowdfundingovou kampaň, ve které nás naši nejvěrnější fanoušci podpořili nezanedbatelnou částkou. Za to všechno moc děkujeme,“ sdělila mluvčí festivalu Mighty Sounds Markéta Broumová.

Jiří Sedlák tato slova potvrzuje. „Období bylo těžké nejen z toho důvodu, že jsme vůbec festival nemohli pořádat a prodávat vstupenky, ale i psychologicky, protože jsme nemohli dělat to, co milujeme a proč nás tato práce baví. Takže z hlediska finančního přežití nám pomohli fanoušci, kteří si ponechali na letošní rok vstupenky zakoupené na roky 2020 a 2021, dále velká podpora od veřejných institucí - Ministerstva kultury ČR, města Ostravy, Moravskoslezského kraje a mnoha partnerů.