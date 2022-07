Zpět

na

Po dvouleté přestávce zaviněné epidemií koronaviru a vládními opatřeními v ostravských Dolních Vítkovicích ve středu odstartuje 19. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava. Publiku se představí řada světových hvězd jako kapely The Killers a Twenty One Pilots či interpreti Martin Garrix a LP.