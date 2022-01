The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix či LP a nově i americká rocková písničkářka Phoebe Bridgersová. To jsou zatím ohlášené hvězdy festivalu Colours of Ostrava. Ten by se po dvouleté odmlce měl uskutečnit v červenci.

„Návštěvníci festivalu uvidí tuzemskou premiéru Phoebe Bridgersové, jedné z nejosobitějších rockových písničkářek současnosti, která byla za svoji zatím poslední desku Punisher nominována na čtyři Grammy,“ řekl mluvčí hudební přehlídky Jiří Sedlák.

Ředitelka festivalu Zlata Holušová dodala, že o písničkářku hodně bojovali. „Za poslední rok, kdy jsme ji na festival domluvili poprvé, z ní totiž vyrostla velká hvězda nezávislé hudby,“ řekla.

Novinkou v programu je i britská kapela Tindersticks, která letos slaví 30 let své existence.

„Staré“ vstupenky platí

Devatenáctý ročník festivalu se uskuteční od 13. do 16. července v industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. K již potvrzeným zahraničním jménům patří například The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix či LP. Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne festival tradičně na mnoha pódiích doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Festival se letos a loni vinou epidemie koronaviru nekonal. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

VIDEO: Koncertem legendárních The Cure vyvrcholil největší tuzemský festival Colours of Ostrava v roce 2019. délka: 00:40.00 Video The Cure - Friday I'm In Love Blesk/Hana Langrová