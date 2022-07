Zpět

Rock, pop, jazz či world music pro neslyšící a nedoslýchavé? Proč ne! Už 22 let jim přibližuje na koncertech a festivalech atmosféru písní kapel nejrůznějších žánrů Američanka Amber Gallowayová (45). Do uměleckého znakového jazyka tlumočí i na právě probíhajícím festivalu Colours of Ostrava.