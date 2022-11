Válek se nechal očkovat proti chřipce. Jaký je zájem Čechů o vakcínu? Praktici: Lidé se nehrnou

„Očkování je nejúčinnější způsob ochrany nejen před chřipkou. To připomínáme i v rámci naší kampaně a roadshow. Vzhledem k situaci na jižní polokouli existují obavy týkající se nárůstu onemocnění v následujících měsících. Rozhodl jsem se jít příkladem a udělal si pár minut čas a nechal se naočkovat. Doporučuji to všem. Nejen seniorům, kterým očkování hradí pojišťovna,” řekl ministr zdravotnictví.

Očkovat se proti chřipce je ideální před sezónou, tedy od konce září až do konce listopadu.

Větší zájem o vakcínu mají senioři

Blesk Zprávy oslovily praktické lékaře, aby shrnuli dosavadní zájem o očkování proti chřipce ve svých ordinacích.



„O vakcíny proti chřipce je každoročně zájem, zejména u pacientů, kteří mají komorbidity, přidružené chronické onemocnění, jako je diabetes, astma, ischemická choroba srdeční, chronické onemocnění ledvin či stavy po mrtvicích,“ říká MUDr. Igor Karen z Benátek nad Jizerou. Zájem o očkování si vysvětluje tím, že chronicky nemocným doporučují očkování specialisté a že kvůli vakcinaci kvůli covidu-19 si lidé uvědomili, že i chřipka je nebezpečné onemocnění.

Výrazně vyšší zájem o vakcínu zejména mezi seniory zaznamenal MUDr. Cyril Mucha z Prahy.

„Je důležité si uvědomit, že nikdo z nás neví, jak může chřipková epidemie vypadat, protože díky omezením spojeným s covidem se moc nešířila. Může to být plus, ale i mínus, protože jak klesá imunita v populaci, tak se může objevit i nějaké rychlejší šíření chřipky v populaci. To znamená, že je správné se očkovat, zejména lidé, kteří jsou nemocní nebo jinak exponovaní,“ řekl Mucha.

Podle MUDr. Josefa Štolfy z Prahy zájem o očkování je, ale není nadstandardní. O vakcínu se u něj v ordinaci hlásí jednotlivci každý týden. „Všímám si, že zájem má více pacientů, ale jejich nárůst není nijak dramatický,“ dodává k tomu Štolfa.

Pacienti se občas musí přemlouvat

Jinak je tomu na Zlínsku, konkrétně v obci Hošťálková. Tam je podle praktika MUDr. Davida Halaty zájem velký.

„Ze strany očkování proti chřipce je vidět značný nárůst oproti loňskému a předloňskému roku. V České republice nelze čekat, že by se lidé o očkování hlásili ve velkém pouze aktivně. Samozřejmě část pacientů se hlásí a mají zájem o očkování, minimálně polovina našich pacientů, zejména těch chronických se ale pro očkování rozhodne až při návštěvě naší ordinace z jiného důvodu, kdy jim to očkování nabídnuto je a oni se rozhodnou, že by ho chtěli,“ říká lékař.

Zvýšený zájem oproti létům před koronavirem zaznamenala MUDr. Markéta Pfeifferová z Plas. Podle ní měla edukace okolo očkování proti covidu-19 pozitivní efekt.

„Oproti evropskému standardu jsme však pořád hluboko pod průměrem, takže to pořád není obvyklá věc. Spíše musíme pacienty přemlouvat, zejména ty rizikové, kteří celý život nebyli zvyklí se očkovat a dojdou do věku, kdy už by preventivně opravdu měli. Tam ta debata bývá často dlouhá a náročná,“ řekla Blesk Zprávám lékařka a dodává: „Myslím, že covid tomu pomohl, že se lidé hlásí více aktivně, oproti minulým létům je jich víc. Ale to celkové procento proočkovaných je bohužel stále malé.“

Někde velký zájem překvapil

V Kyjově v Jihomoravském krají je nicméně zájem podle MUDr. Dušana Zhoře tak obrovský, že ho to překvapilo.

„Běžně v tuto dobu, to znamená počátkem listopadu, jsme mívali zbylých zhruba nějakých 50% vakcín. Letos už máme více než 70 % aplikovaných. Myslím, že to je i tím, že my lidi motivujeme, jsme tam proto, abychom jim vysvětlovali, jestli ano nebo ne, na což se nás často ptají. My se staráme o to, aby pacienti měli pokud možno co nejmenší nežádoucí účinky a vybudovali si tím důvěru k vakcíně. To je například to, že se snažíme, aby člověk dostal vakcínu pouze v případě, že je absolutně zdravý,“ vysvětluje Zhoř.

Podle MUDr. Petr Šonky z Přeštic je zájem o očkování vyšší než před měsícem a začíná se blížit standardnímu zájmu v předcovidových letech.

„Určitě není zájem enormní, že by se nám lidé do ordinace hrnuli a měli bychom obavu, že nevystačí zásoby vakcín, které máme k dispozici, ale rozhodně zájem je,“ dodal k tomu Šonka.

Na chřipku Češi umírají

Chřipce podle výpočtů odborníků podlehne asi 1500 Čechů za rok, v letech horší epidemie až 5000. Loni se nechalo očkovat zhruba 23 procent lidí nad 65 let, což je proti západní Evropě asi třetina.

V Česku jsou proti chřipce dostupné dva typy vakcín výrobců z Nizozemska a Francie a nově i vakcína pro děti ve formě spreje. Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené lidem nad 65 let, některým chronicky nemocným a od letošního roku nově zdravotníkům. Ostatním zdravotní pojišťovny část ceny očkování zpětně proti dokladu proplácejí.