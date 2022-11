Češi vzali útokem „sociálku“ kvůli předčasným důchodům. Vyřizujte je poštou, prosí ředitel

Česká správa sociálního zabezpečení čelí náporu lidí kvůli předčasným důchodům. Podle ředitele správy Františka Boháčka by se měli vyhnout osobní návštěvě a formulář pro uplatnění nároku by měli posílat poštou nebo elektronicky. Zájem vzrostl po polovině října po zveřejnění informace, že výpočet předčasné penze je navzdory trvalému krácení letos vyšší, než by byl řádný důchod příští rok.