Vláda chce letiště u Plzně nabídnout pro „megatovárnu“ na baterie. Kraj i město nesouhlasí

Premiér Petr Fiala (ODS) bude o dnešním verdiktu vlády informovat vedení VW, který Česko zvažuje jako jednu ze tří lokalit pro gigafactory. Podle šéfa představenstva Škody Auto Klause Zellmera by rozhodnutí o jejím umístění mohlo padnout do konce roku. Kromě čtyřistahektarového armádního letiště Líně, kde dnes fungují desítky leteckých škol a letecká záchranná služba, je ve hře ještě Polsko a Maďarsko.

„Nepodpoříme nic, dokud nebudeme mít stanovisko armády, což do dnešního dne nikdo z nás nezná, protože je v režimu tajné. Buď se musí odtajnit, nebo někdo musí říct, co je v tom usnesení. Zatím je to čistě akce vlády,“ řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Požaduje, aby k projektu byly vypracovány studie, musí se posoudit, jestli by továrna mohla stát vedle letištní plochy. V těchto postojích je podle Špotáka kraj trvale konzistentní, ale zatím neví nic, ani to, co je v usnesení vlády. „Pokud tam bude bourání letiště bez toho, abychom znali závěry armády, tak Plzeňský kraj s projektem nebude souhlasit,“ uvedl. Když armáda řekne, že letiště potřebuje jako strategickou a rozvojovou plochu, tak kraj proti armádě nepůjde.

Nový primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) byl z dnešního verdiktu vlády velmi překvapen. „Podporuji zachování letiště. Nikdy neřeknu souhlasné stanovisko (s projektem gigafactory), dokud neuvidíme environmentální dopady, sociální a infrastrukturní řešení a personální opatření, která řeknou, kde se vezmou ty tisícovky lidí,“ řekl ČTK. Továrna má zaměstnávat 4500 lidí a dalších 10 000 pracovníků má pracovat v okolních dodavatelských firmách.

Plzeň bude podle primátora účastníkem všech řízení, protože mu tam patří zhruba 15 procent plochy. „A jako vlastník Vodárny Plzeň (jediný možný dodavatel vody do oblasti) máme dostatečně silný nástroj na to, abychom vzdorovali tomuto projektu, který já v tuto chvíli nepodporuji,“ uvedl primátor. Stejně se na úterním jednání zastupitelstva vyjádřili také jeho náměstkové Pavel Bosák (Piráti) a Aleš Tolar (STAN).