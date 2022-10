Úsporný spotřebič může ušetřit i tisíce ročně: Jak se vyznat v energetických štítcích?

Energetický štítek je povinné označení určitých elektrických spotřebičů, které existuje už od roku 2001. Spotřebiteli má poskytnout vodítko, kolik spotřebič elektřiny potřebuje ke svému provozu a kolik jí vyčerpá za rok. Pod holým číslem si ale spousta lidí nedokáže představit, zda je to vysoká nebo nízká hodnota, štítky proto energetickou náročnost spotřebiče znázorňují graficky.

Donedávna existovaly kategorie D, C, B, A, A+, A++ a A+++, kdy každá kategorie měla jinou barvu. D jakožto nejméně úsporná kategorie byla označena červeně, A+++ jakožto nejúspornější světle zeleně. Obecně bylo dobré snažit se pořídit si spotřebič s co nejzelenějším štítkem, protože to znamenalo, že energie spotřebovává nejméně.

Energetické štítky od roku 2021

Štítky se ovšem loni v březnu změnily, protože původní označení bylo problematické. Moderní spotřebiče už bývají relativně úsporné všechny a hodně produktů automaticky spadalo do A+, A++ a A+++. Pokud by v budoucnu na trh přišla řekněme ještě moderní pračka nebo lednička, už by nebylo možné ji nikam zařadit, nebo by musela vzniknout nová kategorie A++++. To je zbytečný zmatek.

Evropská unie proto štítky upravila a momentálně existují jen kategorie G, F, E, D, C, B a A (A+, A++ a A+++ bylo zrušeno). Opět platí, že nejhorší třída G je označena červeně, nejlepší A zeleně. Pozor! Velké množství neúspornějších spotřebičů momentálně spadá do kategorie B, jelikož áčko se schovává pro budoucí produkty, které na trh teprve přijdou.

Nové energetické štítky se týkají těchto spotřebičů:

Domácí ledničky a mrazáky

Pračky a pračky se sušičkou

Myčky na nádobí

Světelné zdroje

Elektronické displeje a televize

Pod barevnými kategoriemi nadále existuje údaj, kolik přesně spotřebič spotřebovává energie. U ledniček a mrazáků to bývá údaj za rok, protože jde o spotřebiče, které mají lidé v domovech zapnuty neustále. U praček a sušiček je uvedena spotřeba energie za 100 cyklů, u svítidel, televizí a displejů spotřeba energie za 1000 hodin.

Rozdíl mezi starým a novým energetickým štítkem. | archiv Blesku

Na nových štítících je také uveden QR kód, po jehož naskenování se člověk dostane do evropské databáze EPREL, kde si každý může přečíst o konkrétním výrobku více technických údajů. A třeba ho porovnat s jinými spotřebiči.

V závislosti na tom, o jaký druh produktu jde, pak štítky obsahují i doplňující informace jako je spotřeba vody na každý mycí nebo prací cyklus, vydávaný hluk apod.

Rozdíly jsou v tisíci korunách ročně

Univerzální poučka je, že pokud chcete energie ušetřit, kupujte spotřebiče s co nejzelenějšími energetickými štítky. Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi je zhruba 20 procent spotřeby elektřiny. Takže se dá říct, že pokud si koupíte produkt z kategorie F, ročně za jeho provoz zaplatíte dvojnásobek co u kategorie A. Je pravda, že úspornější spotřebiče mají vyšší pořizovací cenu, ale díky nižší spotřebě energie mohou v dlouhodobém horizontu vyjít levněji.

Technologie se vyvíjí, předpisy také, staré spotřebiče lidově řečeno žerou hodně. Lednice s mrazákem z roku 1990 může spotřebovávat i 1000 kWh ročně. U nejmodernějších z kategorie A je to 108 kWh! V době psaní tohoto textu se cena elektřiny pohybovala na 10,46 Kč/kWh. Roční provoz 30 let staré lednice by tak vyšel na 10 460 Kč, moderní úsporné 1 131 Kč. Tento případ je trochu extrémní, ale ilustruje, jak starý spotřebič může udělat velký zásah do rozpočtu.