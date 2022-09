Ochlazení na obzoru: Poptávka po teplém prádle a termotrikách roste. Ve strachu z cen energií

Zatímco v příštím týdnu nás čekají teploty až 23°C a aprílové počasí s řadou přeháněk, již ten následující by měl do Česka dorazit sychravý podzim. I s ohledem na rostoucí ceny energií se nyní lidé připravují na zimu i tím, že nakupují více teplé prádlo včetně termotrik, uvádí prodejci.

Strakonická textilní firma Moira, která vyrábí funkční prádlo, prodává poslední týdny hodně teplého prádla. Příčinou je energetická krize, meziročně prodeje stouply výrazně.

Větší zájem o vlněné prádlo mají i firmy, kupují ho nově pro zaměstnance. Kvůli rostoucím nákladům firma zdraží, nejvýš o deset procent. Loni měla obrat přes sto milionů korun a zisk kolem šesti milionů. Před časem prodala do zahraničí tisíce balistických vest, řekla ČTK výkonná ředitelka firmy Marcela Vlčková.

„V posledních týdnech se zvýšil zájem o naše výrobky z teplé řady. Lidé, s nimiž mluvíme v prodejnách, zareagovali na zvýšení cen energií, připravují se na zimu. Je to teplé prádlo, které se může používat jako první vrstva, a vytápění v domě lze snížit o dva, tři stupně, aniž by člověk pocítil změnu teplotního komfortu. Začalo to poslední týdny: jakmile se ochladilo, tak lidé začali chodit a my jsme zaznamenali velký nárůst tržeb,“ řekla ředitelka.

Nejvíc se nyní prodávají trika s krátkým i dlouhým rukávem, rovněž mikiny. Vzrostla také poptávka firem, které kupují vlněné prádlo pro zaměstnance.

Firmě však zároveň rostou i náklady, třeba cena merino vlny je na historickém maximu. Zdražují základní materiály jako vlákna, příze, hedvábí, také zipy či náhradní díly.

Úpravny materiálů zdražily letos asi o 80 procent. „Změny cen posílaly každé tři měsíce,“ řekla ředitelka. Moira již na jaře zdražila o pět procent, nyní zvedne ceny opět, nejvýš o deset procent. „Nemůžeme ani nechceme promítnou všechny zvýšené náklady do cen pro zákazníka,“ řekla ředitelka. Na jaře zavřela Moira kvůli úsporám prodejny v Trutnově a Znojmě, loni v Lounech a Frýdku-Místku. Teď provozuje firma 27 prodejen.

Náklady na energie v nich stouply meziročně průměrně o trojnásobek. Pro výrobní areál bere Moira teplo od strakonické teplárny, ta zatím novou cenu neoznámila. Pro firmu jsou důležité prodeje v posledním čtvrtletí, ty od listopadu do prosince tvoří v Moiře až třetinu všech za celý rok.

Firma, jež vznikla roku 1990 a zaměstnává 100 lidí, vyváží asi desetinu produkce. V areálu zabírajícím 55 000 metrů čtverečních vyrobí Moira ročně stovky tisíc kusů prádla. V posledních letech dělá i prádlo pro vojáky a další ozbrojené složky.