Co by šéf firmy dělal, kdyby mu do práce chodili zaměstnanci jen občas? Nejspíš by je vyhodil. To se ale nemůže stát českým poslancům, kteří za svou »těžkou dřinu« berou pořádný balík.

Blesk dal dohromady docházku politiků do Sněmovny a nestačil se divit. Přečtěte si, kdo jsou největší absentéři a co jim hrozí.