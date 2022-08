Státní příspěvky na bydlení mají strop. Dávky se možná zvednou, naznačil Fiala

Vláda zváží úpravu normativních nákladů na bydlení, které slouží pro výpočet výše příspěvku na bydlení. Příští týden požádá příslušné úřady o údaje pro případné navýšení částek. Novinářům to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Při zvýšení normativů se dávka na bydlení zvedne. Debatu o podpoře vyvolal předseda vlády svým středečním výrokem, že stát lidem výdaje na byt nad 30 či 35 procent jejich příjmu dorovná. Dopočet podpory do stropu, kterým je právě normativ, už nezmínil. Mluvčí ministerstva práce Eva Davidová ČTK řekla, že normativy by se případně mohly zvednout od října. Resort práce zvažuje také cílenější nastavení podpory, aby víc odpovídala situaci v jednotlivých místech republiky.

„Budeme zvažovat další úpravu normativů, abychom je dotvořili tak, aby příspěvek na bydlení pomohl co největšímu počtu lidí,“ uvedl dnes premiér. Dodal, že se vláda obrátí znovu na Energetický regulační úřad a statistiky s žádostí o aktuální údaje. „Abychom viděli reálné ceny bydlení a byli schopni normativy upravit tak, aby odpovídaly potřebám lidí. Vláda bude chtít podněty pro úpravu žádat v průběhu příštího týdne,“ řekl Fiala. Zmínil, že průměrná dávka nyní činí přes 4000 korun. Znovu vyzval k většímu využívání příspěvku.

Normativní náklady na bydlení pro výpočet dávky stanovuje kabinet na každý rok podle růstu cen. Dávku mohou získat lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde v republice 30 procent příjmu. Poskytovaná podpora pak odpovídá rozdílu mezi stanoveným normativem a právě 30 či 35 procenty příjmu domácnosti. Fialova vláda do zákona prosadila, že kvůli zdražování může normativy letos navýšit i přes rok. Poslední novela to pak při „významné změně“ průměrných nákladů na energie má umožnit i v dalších letech. Zohlednit by se navíc mohl nejen dosavadní růst cen, ale i ten odhadovaný.

Normativy pro nájmy se podle velikosti bydliště a počtu osob v bytě pohybují teď od 6746 do 22 495 korun. Například pro tříčlennou domácnost v okresním městě činí 12 599 korun a pro samotného člověka v Praze 10 121 korun. Ve vlastním, družstevním a služebním bytě jsou normativní náklady od 6232 do 14.368 korun podle počtu osob. Pro metropoli i maloměsto jsou částky stejné. Podle Davidové ministerstvo práce podle dodaných údajů od úřadů připraví případně návrh nařízení se změnami částek, předpis by mohl platit pak od října. „Zvažujeme také úpravu, aby se více zohlednila při stanovení příspěvku lokalita a pomoc se lépe zacílila,“ přiblížila Davidová. Podle plánů resortu by se tak měly brát při stanovení podpory v úvahu ceny v jednotlivých místech. Například výdaje v městech v okolí Prahy jsou výrazně vyšší než ve srovnatelně velkých místech na Ústecku či Jesenicku, podotkla mluvčí.

Podle expertů na sociální problematiku jsou normativy nízké a neodpovídají realitě, a to zvlášť pro malé domácnosti. Kritika mířila i na složité vyřizování dávky. Od července se postup zjednodušil.