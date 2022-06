Ivanka Danišová, které se na novou tvář skládalo celé Česko, včetně čtenářů Blesk Zpráv, sice podstoupila dvě operace v zahraničí, ale tu poslední, rozhodující, zmařila pandemie covidu-19.

Japonsko mělo jedny z nejpřísnějších restrikcí a neumožňovalo vstup do země. To se týkalo i těch, kteří potřebovali urgentní operaci. Klinika, kde měla Ivanka podstoupit zákrok, nevydala na základě rozhodnutí japonské vlády garanční dopis, japonská ambasáda nevydala JAPAN medical visa a neudělila ani povolení podstoupit pacientce ze zahraničí urgentní operaci.

„Do Japonska se nedostanete, smiřte se s tím“

Ivanku, která je povoláním právnička, tak čekala jedna z nejtěžších zkoušek – právní boj - získat víza. Vedle svých zdravotních problémů musela právně bojovat o možnost dostat se do Japonska za šéfem kraniofaciální kliniky, aby mohla podstoupit klíčovou kraniofaciální operaci. Zpočátku se pokusila požádat o pomoc vládu ČR a řadu institucí. Bohužel jí nikdo v této věci pomoci nedokázal.

„Ze strany ambasády mi rovněž nebyla poskytnuta žádná pomoc, protože česká a japonská ambasáda neuměly vyřešit můj problém na mezinárodní úrovni,“ svěřila se Ivanka Blesk Zprávám a pokračuje: „V překladu řečeno, zůstala jsem na to sama a upřímně v této chvíli jsem za tu zkušenost vděčná, protože jsem na sebe nesmírně pyšná, co jsem dokázala jako právnička.“

Rozhodla se totiž právně zastupovat úplně sama a díky podpoře svého milovaného partnera, i navzdory tomu, že jí od několika vysoce postavených lidí přišla odpověď, že se má smířit s tím, že se do Japonska nedostane, nakonec dokázala nemožné.

„V boji o japonská víza jsem jednala s japonskými úředníky, s imigračním, s vysoce certifikovanou garanční společností, právníky japonské kliniky, se šéfem kliniky a lidmi z japonské vlády. Při všech těchto jednáních bylo nutné ovládat angličtinu na vysoké právní úrovni,“ prozrazuje zkušená právnička, která boj o své zdraví odmítala vzdát.

Více než dvouleté čekání se podepsalo na zdraví

Nyní už tedy může do Japonska odletět a podstoupit tak již poslední ze série operací. I tak celý tento proces zabral dva a půl roku. A to se podepsalo na zdravotním stavu.

„Vzhledem k tomu, že akutní kraniofacialní stav po orbitální stránce měl být řešen před 2 lety a 6 měsíci, došlo ke zhoršení operované oblasti s výsledkem nefungování tkání, svalů a fungování orbitu celého jako takového ve spojitosti napojení na okolní svaly, včetně řešení měkkých tkání v oblasti TMJ kloubu,“ vysvětluje mladá žena.

Nyní to vypadá, že v Japonsku ji nečeká jen jedna operace, ale dvě.

„Vše záleží na aktuálním stavu a zhodnocení situace. Profesor Motomura se svým operačním týmem snad najde nejlepší řešení mé situace a zachrání to, co je ještě možné,“ doufá Ivanka s tím, že je v tomto realistka a ví, co může čekat, vzhledem k tomu, o co ji obrala pandemie covidu - 19.

Ivanka: Myslete na mě!

Všem lidem Ivanka vzkazuje, aby se nikdy nevzdávali svých snů, protože budoucnost patří právě těm, kdo věří v jejich krásu.

„Nejdůležitější je bojovat za svůj sen i tehdy, když na to člověk zůstane sám, protože v té chvíli si uvědomí, co všechno dokáže v životě vybojovat. Děkuji všem lidem, za podporu během celého boje a za to, že budou na mě myslet 4. července, kdy jdu na operační sál, aby všechno dobře dopadlo,“ uzavírá Ivanka.