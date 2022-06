Experti předvídají rázný krok ČNB: Zvýší Rusnok a spol. před odchodem sazby na rekordních 7 procent?

Bankovní rada České národní banka zřejmě ve středu zvýší úrokové sazby až o 1,25 procentního bodu, základní úroková sazby by se tak dostala až na sedm procent, tedy nejvýše od roku 1999. Vyplývá to z vyjádření ekonomů, které oslovila ČTK. Důvodem je podle nich aktuální vývoj inflace a rostoucí inflační očekávaní. Vliv na rozhodování bude mít pravděpodobně i obměna bankovní rady na konci července v čele s novým guvernérem Alešem Michlem, který je odpůrcem dosavadního zvyšování sazeb. Mělo by tak jít o poslední razantní zvýšení sazeb před obměnou bankovní rady na konci června, tvrdí analytici.