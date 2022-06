Veterinární správa: Mazlíčci mohou do zahraničí jedině s čipem a pasem

Češi, kteří cestují do zahraničí s domácími mazlíčky, musí počítat s tím, že zvířata musí být označena čipem nebo tetováním ne starším než 3. července 2011. Zvířata také musí mít platný cestovní pas a do zahraničí může jeden cestující s sebou vzít maximálně pět zvířat. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Státní veterinární správa (SVS). Při cestě do zemí mimo EU včetně Velké Británie musí chovatelé splnit podmínky konkrétní země.