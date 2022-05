Vláda chce poslat k tribunálu exšéfa žalobců. Zeman by mohl řešit i válečné zločiny Rusů na Ukrajině

„Komise pro výběr kandidáta ČR pro volbu soudce Mezinárodního trestního soudu (ICC) zasedala na ministerstvu zahraničních věcí dne 30. 5. 2022 a z velmi kvalitních kandidátů vybrala jednoho, který bude předložen ke schválení vládě ČR,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí Černínského paláce Lenka Do. Do doby, než bude procedura dokončena schválením na jednom z nadcházejících zasedání vlády, nebude ministerstvo v této věci poskytovat žádné další informace, dodala.

ICC je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN.

Zeman v letech 1998 až 2001 působil jako právní čekatel Okresního státního zastupitelství Plzeň-město. Po jmenování státním zástupcem v roce 2001 byl na Okresním i Krajském státním zastupitelství v Plzni, poté nastoupil na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně do mezinárodním odboru. V letech 2004 až 2011 byl prvním zástupcem ČR u Eurojustu, což je instituce EU pro právní spolupráci se sídlem Haagu. Stal se zároveň nejmladším zástupcem v této právní organizaci ze všech členských zemí. Od 1. ledna 2011 do 30. června 2021 byl nejvyšším státním zástupcem. Poté, co rezignoval, se stal řadovým žalobcem Nejvyššího státního zastupitelství v analytickém a legislativním odboru.

Česko do loňska u haagského soudu zastupoval v roli místopředsedy tribunálu Robert Fremr. Českého zástupce podle něj čeká náročná kampaň, při níž musí za pomoci české diplomacie získat podporu ostatních zemí. „Počet kandidátů usilujících o zvolení je různý. Například ve volbách v roce 2012, kterých jsem se účastnil, se o šest míst ucházelo 19 kandidátů. Každý stát může v každém kole voleb dát svůj hlas šesti kandidátům,“ řekl serveru Fremr.