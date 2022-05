S jarem se každoročně do Česka vrací i strašák v podobě infikovaných klíšťat . Ta Čechy straší především přenosem lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. První jmenovaná je bakteriální infekce vyvolaná bakteriemi rodu Borrelia (v Evropě především Borrelia afzelii a Borrelia garinii), druhá nemoc je virového původu a způsobují ji flaviviry. Jak se nemoci projevují a jak se dají léčit?

Lymská borelióza

Lymská borelióza je nemoc způsobená bakteriemi rodu Borrelia. K nakažení dochází poté, co bakterie proniknou do lidské krve z trávicího traktu infikovaného klíštěte.

Příznaky lymské boreliózy

Většina lidí si jako příznak lymské boreliózy pamatuje červený svědící flek – erythema migrans. Následně se přidávají příznaky podobné chřipce – teplota, bolesti hlavy a bolesti kloubů. Inkubační doba boreliózy se přitom může nákazu od nákazy výrazně lišit. Může se projevit v řádu jen několika dní, ale klidně i teprve po několika měsících.

Pokud se borelióza ignoruje a přejde až do chronického stadia, přidávají se revmatické stavy, artritida, jelikož borelie napadá pojivové tkáně. a poruchy nervového systému (neuroborelióza), které se mohou projevit potížemi se spánkem, soustředěním či pamětí, dostavit se ovšem mohou i závratě, deprese a další problémy.

Jak se diagnostikuje borelióza?

K lékaři byste měli vyrazit vždy, pokud na těle objevíte podezřelou skvrnu s bílým středem. Stejně byste měli postupovat i tehdy, pokud vás bezdůvodně bolí klouby nebo jste neúměrně unavení. Borelióza je multisystémové onemocnění a má značně variabilní příznaky. Ty mohou znamenat i řadu dalších onemocnění, pro lékaře tak diagnostika boreliózy znamená vyhodnotit kombinace laboratorních testů a klinických projevů pacienta.

Přechozená borelióza

Ignorování nákazy boreliózou se nevyplácí. Přechozená borelióza se může rozvinout do chronické fáze, která takřka 60 procent nakažených minimálně na čas vyřadí z plnohodnotného života. K dalším příznakům se totiž přidává artritida, která může přetrvávat i po vyléčení.

Dalším nebezpečím neléčené boreliózy je napadení centrálního nervového systému – tzv. neuroborelioza. Ta může způsobit ztuhlý krk, silné bolesti hlavy nebo meningitidu. Zároveň může borelioza napadnout periferní nervový systém, což se projeví například nedoslýchavostí, poruchami vidění či závratěmi.

Video Borelióza: Příznaky a léčba - Videohub Video se připravuje ...

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je na rozdíl od boreliozy virového původu. Zasahuje především nervovou soustavu včetně mozkové tkáně.

Příznaky klíšťové encefalitidy

Klíšťová encefalitida se na začátku projevuje nenápadně. Její první příznaky jsou podobné chřipce – bolest svalů a kloubů, únava a zvýšená spavost. Potíže následně po pár dnech odezní.

Zhruba dva týdny po prvních příznacích přichází druhá fáze. Při té je již zasažen nervový systém. Projevuje se brněním končetin, poruchami zraku a sluchu, problémy s mluvením, světloplachostí, bolestí hlavy a teplotami, až horečkou.

Léčba klíšťové encefalitidy

Na klíšťovou encefalitidu neexistují léky. Lékařská péče tak spočívá v tlumení jednotlivých příznaků. V nejvážnějších případech jsou podávány kortikoidy na snížení otoku mozku.

Léčba klíšťové encefalitidy vyžaduje několikatýdenní hospitalizaci. Následná rekonvalescence může trvat i několik měsíců. Části pacientů ovšem zůstanou celoživotní následky, které je mohou dohnat až do invalidního důchodu.

Očkování proti klíčové encefalitidě

U klíšťové encefalitidy existuje na rozdíl od boreliozy možnost prevence pomocí vakcíny. Ta by měla být ideálně aplikována s předstihem před jarní sezonou. Základní schéma se sestává ze tří dávek. První přeočkování by mělo být po třech letech, další po pěti. Senioři a osoby se sníženou imunitou by se měli přeočkovávat jednou za tři roky.