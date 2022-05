V Česku po pauze znovu řádí neštovice: Lékaři řekli, co za tím je

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a členka výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP, Blesk Zprávám potvrdila, že neštovice se v dětských kolektivech skutečně šíří.

„V dětských kolektivech se tato nemoc objevovala vždy, ale v pandemii koronaviru jejímu šíření bránilo nošení respirátorů a také celkové uzavření školek a dětských skupin. V letech 2020 a 2021 jsme proto zaznamenali prudký pokles infekčních nemocí, které se šíří vzdušnou cestou, ale i úzkými kontakty zpravidla v kolektivech,“ vysvětlila Cabrnochová.

Podle dat SZÚ prodělalo plané neštovice v roce 2019 více než 46 000 dětí, v roce 2020 to bylo jen cca 17 000 dětí a v roce 2021 dokonce jen 10 000 dětí.

Pediatrička: Vracíme se do obvyklé situace

„Neštovice se mezi dětmi opravdu šíří a začaly se šířit zejména po rozvolnění protiepidemických opatření. Je to zcela normální, každý rok se ve vlnách objevují lokální epidemie planých neštovic,“ řekla Blesk Zprávám MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

„Tím že byly delší dobu děti izolované a neštovice se tolik neobjevovaly, tak teď mohou mít někteří rodiče dojem, že jsou výskyty nějak nestandardně vysoké. Z mého pohledu tomu tak není, jen se vracíme do obvyklé situace,“ domnívá se lékařka.

„Pediatři zaznamenali za poslední dva roky také pokles virových střevních infekcí, mononukleózy i spály. V případě varicely nyní onemocněly i děti, které by nemoc nejspíše prodělaly v minulých dvou letech, a z toho důvodu počty nakažených stoupají. Podobné údaje hlásí i zbytek světa,“ říká k tomu Cabrnochová.

Více angín, chřipek a viróz

„Běžné respirační nákazy u dětí se nám s plnou silou vrátily až na podzim roku 2021 po otevření dětských kolektivů a s nástupem podzimní sezony respiračních nákaz,“ upozornila Cabrnochová.

Podle Hülleové stále přetrvává vysoká nemocnost dětí, protože probíhají různé respirační infekty, angíny, virózy a chřipky nebo záněty průdušek.

„Myslím, že to souvisí s tím, že děti se vrátily do kolektivů a více se potkávají - imunitní systém na to reaguje a dětem se infekce často i vrací, protože nejsou zcela doléčené, většinou nedodrží dostatečnou dobu rekonvalescence. Vracíme se do normálu, jenom vidíme pestřejší paletu infekcí, které tady ale dříve bývaly také,“ uvedla Hülleová.

Inkubační doba 2 až 3 týdny

Podle odborníků by rodiče měli vědět, že nyní se v kolektivu neštovice vyskytují, a tak by měli být připraveni, že projevy u jejich dítěte mohou být příznakem neštovic. Musí také počítat s tím, že inkubační doba nemoci je 2 až 3 týdny, což může být v rodinách s více dětmi velkou komplikací.

„Nemalé potíže může způsobit výsev neštovic například na dovolené, protože dítě je infekční prvních 10 dní ode dne výsevu, což může komplikovat cestu letadlem apod. Děti naštěstí zpravidla snáší onemocnění docela dobře, bohužel ale nelze předvídat, u kterých dětí bude průběh komplikovaný,“ upozorňuje MUDr. Cabrnochová.

V ojedinělých případech komplikují neštovice horečky nebo přidružené infekce kůže. V těchto případech jsou nutné častější kontroly u lékaře, případně i podání antivirotik.

Pro koho jsou neštovice nebezpečné?

Nebezpečné jsou neštovice pro těhotné ženy, které nemoc dosud neprodělaly. Pro tyto případy je naštěstí dostupné očkování, v takové situaci ale vždy před plánovanou graviditou.

„Očkování doporučujeme i malým dětem před nástupem do kolektivu tak, aby byly proti tomuto onemocnění chráněné. Na rozdíl od některých států je u nás toto očkování nehrazené ze zdravotního pojištění,“ uzavírá Cabrnochová.