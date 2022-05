Zemřela historička umění, sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Ve věku 102 let podlehla v úterý brzy ráno zdravotním obtížím souvisejícím s pokročilým věkem.

„Tahle zpráva opravdu bolí… Dnes nás opustila jedna z nevýznamnějších žen našich novodobých dějin, mimořádná osobnost a také moje blízká přítelkyně - paní Meda Mládková,“ napsal na facebook Jiří Pospíšil.

„Přestože prožila většinu svého života mimo území naší země, byla velká vlastenka. Český národ milovala a vše, co dělala, tak dělala pro něj. I proto se ve více než osmdesáti letech rozhodla založit v Praze Museum Kampa a umístit do něj sbírky, které za celý svůj život shromáždila, a tím je symbolicky věnovat českému národu. Její odchod je po nás všechny velká ztráta a mně osobně bylo obrovskou ctí, že jsem mohl v posledních několika letech s paní Medou Mládkovou blízce spolupracovat a převzít mimořádnou odpovědnost pečovat o její dílo a duchovní odkaz,“ uvedl Pospíšil.

Pražské Museum Kampa se zahalilo do smutku, zemřela jeho zakladatelka Meda Mládková: Na snímku telefonující Jiří Pospíšil (3.5.2022) | Foto Blesk - David Malík

Meda Mládková se narodila 8. září 1919 v Zákupech v severních Čechách. Od roku 1948 žila v emigraci. Po celou dobu života v zahraničí, nejdříve ve Švýcarsku, později ve Francii a nakonec ve Spojených státech, pomáhala krajanům.

„Já jsem nebyla emigrant, to je velký rozdíl, já jsem byla exil. Já jsem tam nikdy nechtěla zůstat, my jsme se s manželem vždyky chtěli vrátit,“ říkala před časem Mládková v ČT.

V letech 1955 až 1960 studovala dějiny umění v Paříži. Ve francouzské metropoli se seznámila s malířem českého původu Františkem Kupkou, jehož díla začala intenzivně sbírat.

Zakladatelka Musea Kampa

V 60. letech začala Mládková navštěvovat Československo. Objevila moderní umění za železnou oponou a rozhodla se místním umělcům pomoci. Řadu obrazů těchto malířů i sama koupila. Po smrti manžela Jana Mládka v srpnu 1989 Mládková na jeho přání celou kolekci věnovala Praze. Po revoluci pro ni vybrala zchátralou budovu Sovových mlýnů a založila nadaci.

„Já když proházím tím muzeem, tak si říkám: jak se mi to mohlo podařit, když mi házejí klacky pod nohy. A přesto jsem to vybojovala,“ vzpomínala paní Meda.

Pražské Museum Kampa se zahalilo do smutku, zemřela jeho zakladatelka Meda Mládková (3.5.2022) | Foto Blesk - David Malík

Objekt budoucího muzea získala Praha od státu v roce 1997 a Mládková si Sovovy mlýny pronajala od města na 99 let. Sbírka obsahuje přes 220 obrazů a kreseb Františka Kupky, 16 soch Otto Gutfreunda a přes 1000 děl českých a slovenských výtvarníků z let 1965 až 1985. Svou sbírku před smrtí v roce 2002 věnoval nadaci Mládkových významný český básník, výtvarník a sběratel umění Jiří Kolář.

„Celý život věřila myšlence: 'Přežije-li kultura, přežije národ' a tato její myšlenka po ní zůstane,“ dodal na sociální síti Pospíšil.



Pospíšil v ČT: Chvíle dojetí

„Původně jsme se začali bavit o politice, teprve až později jsme se dostali k umění,“ vzpomínal Pospíšil v ČT.

„Paní Meda bohužel v posledních týdnech byla hodně unavená, dožila ve svém domečku tady na Kampě. V posledních třech, čtyřech měsících už to vnímání, ta percepce byla trošku komplikovanější. Naposledy jsem jí viděl včera večer... Omlouvám se,“ říkal Pospíšil, odmlčel se a těžko hledal další slova.

„Postupem doby jí trápilo, že neměla děti. Bylo to jedno z témat, o kterém velmi nerada hovořila a ani mě nepřísluší, abych o tom hovořil veřejně, ale myslím si, že to bylo jedno z témat, které jí tak trochu trápilo,“ poznamenal Pospíšil. „Je to jedna věc, která v jejím krásném a bohatém životě chyběla,“ uvedl se zmínkou o „nenaplněné emoci mateřství“.

Po zlomenině kyčle

Mládková v posledních letech utrpěla zlomeninu kyčle. Od té doby se obtížně pohybovala a přebývala právě ve svém bytě na Kampě.

„Celý život pochybovala a často v těch soukromých hovorech si kladla otázku, jestli to, co dělala, jestli to všechno mělo smysl,“ poznamenal Pospíšil v ČT. „Ne, že by chtěla nějaké ovace, to vůbec ne, ale aby měla pocit, že ten její život byl naplněný a ta práce, kterou odvedla měla smysl a ti, pro které to dělala - pro nás, pro český národ - si toho váží a jsou rádi, že tu máme to muzeum, že je tu ta sbírka atd.,“ dodal Pospíšil.