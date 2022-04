„Od 1. července 2017 do 30. června 2021 vzniklo 239 nových odborových organizací. Za čtyři roky vstoupilo do odborů 54 578 nových členů, za poslední rok to bylo 10 550. Je to násobek počtu členů mnoha politických stran, které jsou v Parlamentu ČR,“ řekl Středula.

Podle něj k úspěchům odborů minulých let patří například zrušení karenční doby, prosazení kurzarbeitu, zařazení poškození bederní páteře mezi nemoci z povolání či vyšší výdělky ve firmách s kolektivním vyjednáváním.

Středula je jediným kandidátem na předsedu

Hned v úvodu Středula odsoudil válku na Ukrajině a vyzval k jejímu nepřehlížení, poděkoval za pomoc uprchlíkům. Ve svém vystoupení pak zmínil oběti pracovních úrazů a důležitost zajištění bezpečnosti práce. Podle předběžných čísel zemřelo loni v práci 88 lidí, upřesnil šéf centrály.

Na sjezd přijel šéf Senátu Miloš Vystrčil. Vládu zatím zastupovali vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Dorazit měli i ministři financí Zbyněk Stanjura a dopravy Martin Kupka (oba ODS). V sále byl i šéf opozičního ANO Andrej Babiš a předseda mimosněmovní ČSSD Michal Šmarda.

Vystrčil si na chvíli vzal slovo a slíbil odborářům pečlivou práci na sociálním smíru. S odkazem na pomoc Ukrajině uvedl, že bez podpory uvnitř nebude možné pomáhat navenek. Středula na twitteru poděkoval za jeho dosavadní podporu. „Zaměstnanci jsou nejcennější kapitál firem. Užší, pečlivá spolupráce, komunikace včetně té neformální. Senát je připravený spolupracovat s odbory na sociálním míru. Děkuji za tato slova, pane předsedo,“ uvedl.

Odbory chtějí navýšení minimální mzdy o 2 tisíce

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje kvůli vysoké inflaci mimořádné navýšení minimální mzdy od července. Žádá zvednutí nejnižšího výdělku o 2000 korun na 18 200 korun.

Výši minimální mzdy upravuje vláda ve svém nařízení. Podle dřívějších údajů ministerstva práce nejnižší výdělek pobírá asi 139 000 lidí. Částka se zvyšovala naposledy v lednu. Vzrostla o tisícikorunu na 16 200 korun. S nejnižším výdělkem se zvedá i zaručená mzda, která se vyplácí v osmi výších podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, tedy do 32 400 korun.

„Vstřícně sděluji, že od července žádáme navýšení na 18 200 korun. Je nutné se podívat na to, jak vysoká inflace je,“ řekl Středula. Podotkl, že už pro letošek odbory požadovaly navýšení na 18 000 korun. Při jednání pohrozil případnými protesty. „My připraveni jsme, nástroje máme,“ dodal předák. Podle něj ale odboráři upřednostňují jednání.

Ukrajinci v odborech

Středula také řekl, že odborové organizace budou nabízet členství v odborech pracovníkům z Ukrajiny. Odboráři žádají po ministerstvu práce posílení kontrol zaměstnávání příchozích a překlad pracovní legislativy do ukrajinštiny.

„Žádáme, aby nebyly žádné rozdíly mezi českými, ukrajinskými a jinými zaměstnanci. Pokusíme se jim nabídnout i členství v odborech, samozřejmě. To první ale je, aby měli (ukrajinští pracovníci) důstojný přístup,“ uvedl na sjezdu Středula. Podle něj je nutné posílení kontrol a personálu inspekce práce. „Dodržování bez kontroly nebude fungovat,“ míní předák.

Kolik lidí z Ukrajiny je nyní v odborech, Středula neupřesnil. Řekl, že ve svazech ČMKOS pracovníci z ciziny jsou. „Zapojují se, není to nic masového,“ uvedl odborový předák.