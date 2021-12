Sotva prezident České republiky v lednu 1996 předal ocenění veteránům z první světové války, pozval si Miroslava Sklenáře k sobě do kanceláře a začali tři měsíce předem chystat návštěvu britské královny Alžběty II. „Vidíte, že i on tři měsíce předem nad tím přemýšlel,“ zdůraznil s úsměvem bývalý ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Miroslav Sklenář, jak důležité pro něj bylo britskou královskou rodinu řádně pohostit.

V roce 1994 si Havel nachystal pro amerického prezidenta Billa Clintona překvapení v podobě saxofonu vyrobeného v Kraslicích na Sokolovsku. A netradiční překvapení si nachystal i tentokrát. Trval na tom, že chce britské královně představit knírače Ďulu, protože Alžběta II. má ráda koně a psy. „Tehdy asistent tajemníka královny Robin Janvrin, nedlouho poté dokonce tajemník, byl velmi rozumný a vstřícný člověk. Říkal, že je to dobrý nápad, protože královna má psy ráda. Já mu odpovídal, že je to ostrý pes, každého pokousala včetně mě. A on říkal, že se nemám vůbec bát. Koně a psi to v královně poznají,“ líčil odborník, jak probíhala domluva Havlova překvapení pro královnu.

Podle fotografa Alana Pajera, který setkání Ďuly a Alžbety II. vyfotil, nesl pejsek velmi těžce, když Olga Havlová zemřela a právě poté se odehrály tyto incidenty. Před ceremoniálem na rozloučenou, po němž se britská královská rodina měla vydat na letiště a vrátit se do Velké Británie, vzal Václav Havel královský pár do své pracovny a dal pokyn, aby přivedli jeho mazlíčka. „Byl to moment, kdy se Havel i královna nejvíc smáli. Ďula byla úplně pokorná. Václav Havel mi pak říkal, že takto hodnou Ďulu nikdy před tím ani potom neviděl,“ vzpomínal Sklenář, na něhož tento moment prý zapůsobil víc, než všechny oficiality dohromady.

