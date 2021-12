Platná protiepidemická opatření komplikují základním školám organizaci lyžařských výcviků, některé je proto raději zrušily. Provozovatelé lyžařských areálů v Libereckém kraji jinak žádné větší komplikace kvůli nastaveným pravidlům zatím neočekávají, chystali se na ně už v loňské zrušené sezoně. Vyplývá to z ankety ČTK.

Provozovatelé středisek ale zatím nedokážou odhadnout, jak se na návštěvnosti projeví, že podmínkou pro prodej skipasů u dospělých, pokud nemají výjimku, je očkování proti koronaviru nebo prodělání nemoci covid-19 v předchozích 180 dnech.

Právě krátká platnost PCR testu a dlouhé čekací doby na výsledek jsou ale důvodem, proč na lyžařský výcvik nepojedou o letošní zimě třeba děti ze ZŠ náměstí Míru v Liberci. “Problém by byl s ohledem na dobu čekání na výsledek PCR testu už před odjezdem. A aby po třech dnech pobytu měly jít děti znovu na PCR test, když bude výsledek třeba až za dva dny, tak to nejsme schopni udělat,„ řekla ČTK ředitelka školy Pavlína Kubrová. O zrušení výcviku rozhodla před několika dny. “Rodiče s tím byli svolní. Sami říkali, že by to bylo více o papírování než o lyžování,“ dodala.

Naopak třeba liberecká ZŠ 5. května s lyžařským výcvikem dětí pro osmou a devátou třídu nadále počítá. Zhruba třetina dětí z těchto ročníků je očkovaných, pro ostatní má škola už nyní zajištěné testování na dobu pobytu výcviku. “Jsme domluveni s jedním odběrovým centrem, přijede nám odběrová sanita," řekla ČTK ředitelka školy Iveta Rejnartová. Pokud by škola musela dva lednové turnusy zrušit, storno poplatek za ubytování je podle ředitelky 50 procent.

Lyžařských škol s individuální či skupinovou výuku by se nastavená opatření neměla příliš dotknout. “Naše klientela jsou převážně děti do 12 let. Tam si myslím, že jsme schopni vyhovět všem opatřením,“ řekl Martin Lauer, který má na starost lyžařskou školu v areálu Černá Říčka v Desné v Jizerských horách. Na jizerskohorském Severáku víkendové lyžařské školičky začaly už minulý týden. “Děláme to už asi 40 let a máme tam 80 až 100 dětí. Ten zájem letos je stejný jako v minulých letech," uvedl za školičku Stanislav Hauser. Děti do 12 let podle něj tvoří zhruba 90 procent jejich klientely.

Na splnění dalších podmínek, což jsou rozestupy či používání roušek, se skiareály připravovaly už ve zrušené minulé sezoně. “To jsme měli splněno už loni a informační cedule, co se nepoužily, tak už jsou namontované. Budeme lidi upozorňovat, ale věřím, že budou rozumní,“ řekl majitel skiareálu v Rejdicích Martin Martínek. Provozovatelé skiareálů dospělým lyžařům doporučují, aby si skipasy kupovali on-line. Je to pro ně levnější a navíc nemusí stát ve frontě při prokazování, zda jsou očkovaní či po nemoci covid-19. Třeba v Rejdicích ale on-line prodej nemají. “Větší zdržení u pokladny nečekám, myslím, že to bude rychlé," řekl Martínek.